Népszavazáson dőlhet el az 5000 forintos kamarai tagság sorsa

A Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetőjének népszavazási kezdeményezését a kötelező 5000 forintos kereskedelmi és iparkamarai hozzájárulás eltörléséről - közölte a párt.

Az NVB döntése értelmében így elindulhat az aláírásgyűjtés a tagdíj eltörléséért. A közlés szerint lehetőség nyílt arra, hogy meg lehessen szüntetni a Parragh László-féle kamarának fizetendő "éves lehúzást", melyért semmilyen segítséget nem kapnak cserébe a vállalkozások.

A kötelező kamarai tagdíjat még 2012-ben vezették be, éves díja azóta változatlanul 5000 forint. 2022 óta azonban már a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához folyik be a tagdíj, nem a területi kamarákhoz. Ha a vállalkozó nem fizeti be az összeget, akkor a NAV behajthatja.