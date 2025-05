NER-alkohol: már saját söre és bora is van a fideszes kultúrharcosnak

Eddig sem volt túlságosan távol L. Simon László, volt fideszes országgyűlési képviselőtől és miniszterelnökségi államtitkártól, a Magyar Nemzeti Múzeum menesztett főigazgatójától a Nyéki sör, de az Opten adatbázisa szerint most már közvetlen tulajdonosnak is mondhatja magát. A nyilvános adatok szerint a Belatiny Sörmanufaktúra, Pezsgőkészítő és Szeszipari Kft.-nek február 28-án lett az egyik tulajdonosa L. Simon, aki jelenleg nem tölt be fontosabb politikai pozíciót, de azért a kormánypárti Hír TV műsoraiban erőteljesen képviseli a kormánypárti álláspontokat. A tagságát április 4-én jegyezték be a cégben.

Eddig is bábáskodott a sörfőzde körül az expolitikus. Még a régi Index írta meg 2018-ban, hogy sörfőzdét építenek Kápolnásnyéken, a 382 millió forintos beruházás 45 százalékának, 172 millió forint uniós támogatás volt a forrása. A sörfőzde tulajdonosai között pedig megtalálható volt az L. Simon alapította Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány cége, a Velencei-tavi Ingatlanfejlesztő Kft. is.

A Nyéki sör oldala szerint a Belatiny Sörmanufaktúra Kft. az egykori velencei pezsgőgyárosról, Belatiny Artúrról kapta a nevét. A sörfőzde földszintes, magas tetős épületét a Széchenyi 2020 program keretében kapott közpénzből építették meg. Bemutatkozásuk szerint az épület építészetileg illeszkedik a szomszédos Halász-kastély műemléki környezetébe, például ugyanazt a műemlék pala tetőfedést és bádog díszítést kapta, mint a kastély és a melléképületei. Néhány éve valamiért nagy divatja van a kézműves söröknek, a Nyéki sör is ilyen, a sörfőzde éves szinten 400 ezer liter pilseni-, apa-, ipa-, barna-, meggyes-, és búzasör előállítására képes, melyek szűrt vagy szűretlen változatban is készülhetnek.

A Belatiny Sörmanufaktúra Kft. számait átnézve nem ebből fog meggazdagodni a fideszes kultúrpolitikus: 2023-ban 122 millió forintos forgalmat sikerült összehozni, amiből 3,7 milliós nyereség lett. A korábbi években 70-80 millió forintos veszteség szerepelt a mérlegben, ami miatt a saját tőke negatívba fordult, a kötelezettségek pedig elérték a 480 millió forintos szintet. Az eddigi legnagyobb tulajdonos a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (FÉSZ) volt több magánszemély mellett, de a tagsága megszűnt szintén február 28-án. A FÉSZ Khaut András cége, egy tökéletesen NER-kompatibilis építőipari vállalat, amely többek között sorra nyerte el a soproni fideszes önkormányzat közbeszerzéseit, valamint konzorciumban dolgoztak a Paár Attila féle WHB-val is.

Aggódni persze nem kell a Nyéki sör veszteségei miatt, a fideszes megmondóember sikeresen összerakott magának egy bonyolult céghálót a neve alatt az elmúlt években. Legismertebb cége talán a gárdonyi Simon és Simon Mezőgazdasági Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft., amely az Opten adatbázisa szerint egyik tulajdonosa a régi családi vállalkozásnak, a Ráció Kiadói Kft.-nek. Ez a társaság tulajdonosa például a Halász-kastély Vagyonkezelő Kft.-nek, ami pedig a Kápolnásnyéki Kastélyétterem Kft.-t birtokolja. Ez utóbbi a már említett Ráció Kiadói Kft.-nek a többségi tulajdonosa, és így körbe is értünk, a cégek tehát keresztbe tulajdonolják egymást.

Tehát a kápolnásnyéki Kastélykert étterem is L. Simonhoz köthető. Az étterem oldalán elérhető információk szerint tavaly nyáron nyitottak meg a kápolnásnyéki Halász-kastély területén. A vendégek Nyéki sört vagy az L. Simon Borászat borait ihatják. Maga a Halász kastély persze jelentős uniós pénzből újult meg 2016-ban, de például a Mészáros Lőrinchez tartozó Pro Filii alapítvány is a partnereként van feltüntetve az oldalán. Az egykori fideszes képviselő eddig inkább a borairól volt ismert. Az Etyek-Budai borvidéken, a Velencei-tó környékén gazdálkodik a Bikavölgyi birtokon a család, pincészetüket a Simon és Simon Kft. alapította és építette 1999-ben.