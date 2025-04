NER-foci: árverezik a Haladás megmaradt fűnyíróját Mészáros Lőrinc exvejének távozása után

Szomorú részéhez ért Mészáros Lőrinc volt vejének, Homlok Zsoltnak a cége által csődbe vitt Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. felszámolása. Ugyanis a felszámoló az elektronikus értékesítési rendszerben pályázatot írt ki a cég két eszközére: egy Ford Turneo személygépkocsira és egy fűnyíróra várják az ajánlatokat. A felszámolást bonyolító Rose Consulting Kft. képviselője, Gacsó János már tavaly decemberben ismertette, hogy csak néhány eszköz volt a Kft. tulajdonában: pályafűnyíró, fizioterápiás berendezés, hidegterápiás eszköz és egy kisbusz. Ezeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lefoglalta.

A 15 milliárd forintos stadion nézők nélkül

Fotó: MTI

A pályázati hirdetmény szerint a TORO Reelmaster 3100-D típusú forgókéses fűnyíró gépre április 18. és április 29. között lehet a pályázatokat benyújtani. A 2018-ban gyártott fűnyíró minimálára 3,4 millió forint és április 14-én lehet megtekinteni. Ha esetleg több ajánlat is érkezne a Haladás fűnyírójára, akkor a szereplők között ártárgyalást tartanak. A másik hirdetmény szerint a műszaki vizsgával rendelkező, hibrid, 2022-ben gyártott, újszerű, 44 ezer kilométert futott kisbuszra szintén április végéig várják a jelentkezőket és minimum 7,8 millió forintot kell érte fizetni. A felszámoló korábban azt mondta, hogy elnézve a lefoglalt vagyontárgyakat, nem látja, hogy az elmaradt szállítói kifizetések megtérülésére egyáltalán bármekkora esély is lenne. Ha sikerül eladni a Haladás fűnyíróját és a kisbuszt, akkor abból akár 11-12 millió forint is befolyhat. A fizioterápiás eszközökre jelenleg nincs érvényes pályázat.

Tavaly nyáron lett hivatalos, hogy megszűnik a nagy múltú magyar futballklubot működtető cég annak 600 millió forintos tartozása miatt. Lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról a többségi tulajdonos Haladás Marketing Kft. képviselője, Homlok Tibor is és az önkormányzat delegáltja, Unger Richard. A Haladás Marketing Kft. volt a többségi tulajdonosa a csapat mögött álló Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nek, és ennek 2022-ben lett a tulajdonosa Homlok Zsolt, aki Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos volt veje.

A bajok akkor kezdődtek, amikor Homlok Zsolt elvált Mészáros Lőrinc lányától, a közbeszerzéseken sokáig taroló Homlok Építő Zrt. pedig hazai megrendelések nélkül maradt. Most éppen ott tart a kálváriája, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tavaly decemberben 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki Homlok Zsolt két cégére kartellezés gyanúja miatt. Akár bírósági büntetőügy is lehet belőle. Homlok Zsolt álláspontja nem ismert. Az Opten céginformációs rendszerben olvasható információk szerint április 5. óta csődeljárás alatt áll a Homlok Építő Zrt. A bíróság pedig úgy döntött, hogy egyelőre ideiglenes fizetési haladék illeti meg a szombathelyi székhelyű céget.

Ezzel párhuzamosan mostanában kezdtek jó hírek is érkezni a szombathelyi fociról.

A mentőövnek mondható 470 millió forint után ismét jelentős összeg érkezett a magyar kormánytól a Haladás VSE (HVSE) számlájára. Az állam ezúttal a kiemelt egyesületeknek járó 250 millió forintot utalta klubunknak

– közölte a HVSE április elején. Az első, 470 millió forintos rendkívüli állami támogatás lehetővé tette, hogy az egyesület rendezze az elmaradt bérek egy részét, valamint a Haladás Sportkomplexum felé fennálló bérletidíj-tartozást. Az újabb összegből pedig a klub elkezdte azt az átlátható, minden szempontból fenntartható működését, mely a teljes stabilitás felé vezethet. Szerintük az, hogy a Haladás VSE bennmaradt a kiemelt vidéki sportegyesületek támogatási körében, hosszú távon biztosíthatja a klub fejlődését és a sportolók számára a megfelelő feltételeket. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne kellene külső forrásokat is bevonniuk a zavartalan működés biztosításának érdekében.

A tervek szerint a labdarúgóklubot az újonnan alakult Haladás 1919 Labdarúgó Kft. venné át új alapokról építkezve. Jelenleg a csapat az NB III északnyugati csoportjában áll kieső helyen, ez alatt már csak a megyei bajnokságok találhatók. A Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. megszűnésével az NB III-as indulási joggal az anyaegyesület, a HVSE rendelkezik a jelenlegi évadban, de a sportegyesületnek szerények a saját anyagi lehetőségei.

Az önkormányzat még tavaly ősszel gründolt egy új céget, az említett Haladás 1919 Labdarúgó Kft.-t, amelyben a város mellett a HVSE is minimális tulajdonos lett. Az sem kizárt, hogy a szombathelyi nevelésű Schäfer András, válogatott labdarúgú is tulajdonosi szerepvállalásra készül a Haladásban, erre már szándéknyilatkozatot tett.