NER-keringő: összeértek Matolcsy György és Mészáros Lőrinc körei

Mészáros Lőrinc ügyvédjének, Kertész Józsefnek, valamint Száraz Istvánnak – akit Matolcsy György volt jegybankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak az állítólagos barátjaként, és az ő köréhez sorolva szoktak emlegetni – a céges ügyeit eddig külön-külön dolgoztuk fel. Ezúttal azonban ritka eset történt: egy cikkben foglalkozunk mindkettejükkel. Ennek oka, hogy az Opten nyilvános adatbázisa szerint üzleti kapcsolat jöhetett létre Kertész József és Száraz István között: a Prime Treasure Zrt.-ről van szó, amely tavaly nyáron alakult, és kezdetben Kertész volt az egyedüli részvényese. Szeptemberben azonban a tulajdonosi jogokat a Prime Treasure Magántőkealap vette át..

Mészáros Lőrinc ügyvédje, Kertész József aktívan üzletel

Fotó: Linkedin

Ez még nagy váltást nem jelentett a vagyonkezelő cég életében. Ez a magántőkealap ugyanis egyike annak a mintegy tucatnyi magánőkelapnak, amelyik a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt.-hez tartozik. A cég 75 százalékban Kertész Józsefé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja.

Tavaly december közepe óta viszont már a Citadel Alapkezelő Zrt.-hez tartozik a Prime Treasure Zrt., de ezt csak mostanában, április 29-én jegyezték be.

Ez viszont már nagy és érdekes váltást jelent. Ugyanis a Citadel Alapkezelő Zrt. Száraz Istvánhoz tartozik a Quartz Befektetési Alapkezelőn keresztül. A végső tulajdonos persze egy sokadik magántőkealap, a Felis, amelyet a Quartz kezel. Száraz István neve többnyire a Matolcsy-klán tagjaként szokott szerepelni a sajtóban, pedig ezek szerint a NER egyéb részeivel is remek kapcsolatot ápol.

Közös bázis a Valtonnal

Kertész Józsefnek ezen kívül is mozgalmas hetei vannak. Szintén az Opten adatbázisából derült ki, hogy Mészáros Lőrinc ügyvédje egy teljesen új, zöldmezős részvénytársaságot is összerakott. Az Excelsus Consulting Zrt. névre keresztelt vállalkozást április 8-án jegyezték be, főtevékenysége pedig az üzletviteli tanácsadás lett. Ennél a cégnél a választott székhely a legizgalmasabb: Hegyalja út 109. a XII. kerületben. Ez a Varga Lajos féle, az örző-védő piacon jelentős pozíciókat foglaló Valton bázisa, de a milliárdos üzletembernek számos egyéb cége is itt lakik.

Ez az első alkalom, hogy Varga Lajosnak és Kertész Józsefnek azonos címen bukkannak fel a cégei, ugyanakkor nem az első alkalom, amikor a két sikeres vállalkozót összehozta a sajtó. Még 2023-ban lehetett arról olvasni, hogy nem Varga Lajos a Fidesz kedvenc őrző-védő cége, a Valton-Sec fő részvényese, hanem a Prime Multi Zrt., melynek legnagyobb tulajdonosa a Prime Multi Magántőkealap, ami Kertész Józsefhez köthető. Ez nem bizonyult igaznak, a kép mostanra már rég kitisztult: a Valton és a Prime Multi Zrt. is Varga Lajoshoz köthető.

Ugyanakkor – csak hogy teljesen körbe érjünk – Varga Lajosnak és Száraz Istvánnak is van közös vállalkozása: a Dry Property Group Kft, amit a STU-SZA Szolgáltató Kft. és a Dry Holding Kft.-én keresztül birtokolnak.

Történt egy harmadik céges fejlemény is Kertész Józseffel kapcsolatban: május 5-én ő lett a proForest Kft. tulajdonosa. Korábban csak zálogjogosultként szerepelt a cégben. Ez egy viszonylag összetett jogi helyzet, amelynek lényege, hogy a zálogjog lehetőséget ad arra, hogy a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból – például egy korlátolt felelősségű társaságban fennálló üzletrészből – más hitelezőket megelőzve elégítse ki követelését, ha az adós nem teljesít. A proForest egyébként egy kis méretű vállalkozás, amely időközben a pesti belvárosba költözött – arra a környékre, ahol Kertész József több más érdekeltsége is működik.