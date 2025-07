NER-közbeszerzés: Mészáros Lőrincet meglepő sikerek és kudarcok is érik

Egészen meglepő közbeszerzéseken is elindulnak és nyernek Mészáros Lőrinc cégei, derül ki a Közbeszerzési Értesítő júliusi hirdetményeit átnézve. Például a Mészáros és Mészáros Zrt. nyerte mintegy 200 millió forintos ajánlattal a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ által régészeti földmunkára kiírt tendert. A Demeter Szilárd által elnökölt szervezet 3 éves keretszerződést kötött a felcsúti milliárdos legismertebb cégével, amely az ország több pontján, Mátészalkától Győrig áll majd a régészek segítségére. A terv szerint összesen akár 2 millió négyzetméteres területen dolgozhatnak. A főbb feladatok:

Gépi földmunka, humuszolás, gépi nyesés, visszatöltés; földelszállítás depóba

Kézi bontómunka, ásás, talicskázás; dúcolás.

Geodéziai és térinformatikai munka biztosítása régészeti lelőhelyek feltárásán utófeldolgozással

Eseti jelleggel épített örökségi elemekhez és régészeti korú épületekhez kapcsolódó, kulturális örökségi elemek környezetében ellátandó feladatok

Mészáros Lőrinc egy másik ismert cége, a Talentis Event and Marketing Kft. is sikerrel járt. Ők nyerték meg a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet sportszakmai kiadványok elkészítésére kiírt közbeszerzését. Az egy februári hír volt, hogy a háttérintézményeinek strukturális átalakításával kezdte az évet a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága, ennek eredményeként megalakult a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet, amelynek vezetője Baji Balázs lett. Cél, hogy meglegyen a tíz magyar olimpiai arany.

Mészáros Lőrinc a tenderbajnok

Fotó: MTI

Talán ezt segítheti a Talentis Event and Marketing Kft. által megnyert közbeszerzés is: 30 millió forintért kell elkészíteniük a következő könyveket, összesen 4500 példányban:

Sportakadémiai Szemle,

Kézilabda-sportakadémiai Kézikönyv,

Labdarúgó-sportakadémiai Kézikönyv,

Kosárlabda-sportakadémiai Kézikönyv,

Jégkorong-sportakadémiai Kézikönyv,

Röplabda/Vizilabda-sportakadémiai Kézikönyv,

Edzéselméleti és Módszertani Tankönyv.

A feladat a kiadványok tartalmi szövegszerkesztése, grafikai előkészítése, tördelése, nyomdai előkészítése, nyelvi lektorálása és gyártása. Mivel alapvetően egy rendezvényszervező cégről van szó, ezért a sportszakmai részhez alvállalkozókat terveznek majd bevonni.

A sikerek mellett azonban kudarcok is érik Mészáros Lőrinc cégeit. Évek óta mindig az volt a hír, hogy a felcsúti gazdagember Vivien ásványvizét osztja a MÁV a kánikulában. Ennek vége, mintegy 900 millió forintos ajánlattal ezúttal a Corvinus Ásványvíz Kft. nyert, míg Mészáros Lőrinc Aqua Vivien Kft. nevű cége csak a második lett, így lemaradt a 2 évre szól keretmegállapodásról. A nyertes cég, amely a BKV-nak is szállít ásványvizet, olcsóbb, mint Mészáros Lőrinc cége a korábbi években. Például 2022-ben közel 1,5 milliárd forintért hozta el a vasúttársaság ásványvizes szerződését a Vivienvíz. A vereség vélhetően nagy érvágás Mészáros Lőrinc cégénél, ugyanis az Aqua Vivien Kft. tavaly egymilliárd forintos forgalmat bonyolított, amiből szerény 30 millió forintos nyereség lett. A MÁV-os biznisz biztosan hiányozni fog a kasszából.

A cég az Átlátszó cikke szerint az eljárás során vitarendezési kérelmet nyújtott be, szerintük ugyanis a Corvinus megtévesztő adatokat szolgáltatott egy termékkel kapcsolatban, és nem feleltek meg a felhívásban megfogalmazott elvárásoknak. Mészárosék cége azt szerette volna, ha a vélt jogsértés miatt a MÁV kizárja a Corvinus Kft.-t (és így a második legjobb ajánlattal ők lesznek a befutók), ez végül nem történt meg.

Mindez csak július első néhány napjának termése, de ebből is látszik, hogy Mészáros Lőrinc cégbirodalma nagyon változatos közbeszerzéseken indul el. Ennek is köszönhető, hogy a Transparency International (TI) Magyarország Tenderbajnokok című elemzése szerint Mészáros Lőrinc léphetett a dobogó tetejére, akinek 14 cége – együttesen – 1090 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzéseket 2021 és 2023 között. Ez az összes vizsgált tender értékének 8,6 százalékát tette ki, ami továbbra is a piac jelentős koncentrációjáról árulkodik.