NER-pályázat: nyárra bezárt egyetemi étterem is kapott turisztikai támogatást

A Debreceni Egyetem bisztrója is kapott állami támogatást abból a Kisfaludy-pályázatból, amit a vidéki éttermek versenyképességének növelése érdekében írt ki tavaly a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Az igazából minimális támogatást – egymillió forintot – az egyetem UD Campus Nonprofit Közhasznú Kft. nevű cége kapta a Smart Bistro fejlesztésére. Főleg egyetemisták és oktatók étkeznek bennük, és nem turisták. Az étterem saját bemutatkozása szerint a debreceni Nagyerdő szívében elhelyezkedő bisztró egy olyan közösségi tere az egyetemnek, ahol egyszerre jelenik meg a diákok számára fontos egyszerűség és lazaság, valamint az elegáns, modern környezet.

A cég egyrészt nonprofit, tehát nem a nyereség miatt tevékenykedik, másrészt nem igazán szorul rá a támogatásra. Fő profiljuk igazából a közétkeztetés, például ők főznek a Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola számára. Szépen gyarapszik a cég, míg 2022-ben még csak 1,8 milliárd forint bevételük volt, addig tavaly már 3,7 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak, amiből 380 millió forintos nyereség származott. Ennek ellenére az egyetemi cég úgy látta jónak, ha pályáznak a támogatásra, amit meg is kaptak.

A Debreceni Egyetem lehajolt az apróért is

Fotó: MTI

Még érdekesebb, hogy mire költötték az egymillió forint közpénzt, amire pályázniuk kellett és nem normatív alapon kapják.

A beszerzett álló porszívó a napi takarítási munkák gyorsabb és hatékonyabb elvégzését segíti elő, különösen a vendégtér és a kiszolgálópult környezetében. A higiénia kiemelten fontos a vendéglátásban, így a rendszeres és alapos tisztántartás elengedhetetlen számunkra

– derül ki az étterem honlapjáról.

A beszerzett szalamander sütő segítségével gyorsan és egyenletesen piríthatók, vagy melegen tarthatók az ételek. Az ipari mikrohullámú sütő lehetővé teszi a készételek gyors és biztonságos melegítését. Ezeken kívül vettek még késeket, fagyasztószekrényt és Smart Bistro logóval ellátott munkaruhákat. A projekt leírása szerint a turisztikai fejlesztés célja az volt, hogy a beszerezett eszközök közvetlenül hozzájárulnak a szakmai színvonal emeléséhez, a vendégek elégedettségéhez és a hatékony, higiénikus működéshez.

A pályázati feltétel mindössze annyi volt, hogy az étterem legyen vidéki, legalább egy éve működjön, egész évben legyen nyitva és küldjön forgalmi adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Ezeknek a kritériumoknak könnyű megfelelni, ugyanakkor nem biztos, hogy a Smart Bistro mindennek maradéktalanul eleget tesz. Elérhető Facebook oldalukon ugyanis azt közölték június 11-én, hogy elérkezett a nyári szünet, június 13-án bezárnak és csak szeptemberben nyitnak ki újra. Tehát amíg nincs oktatás, addig nincs étterem sem, így éppen a turisztikai szezonban nem tudnának ott étkezni a Debrecenben látogató hazai és külföldi turisták. Nem a legolcsóbb hely: egy sajtburger 3200 forintba kerül.

Nem az első eset, hogy az egyetem profitál a Kisfaludy-pályázatokból. Szintén lapunk írta meg, hogy a Debreceni Egyetem három menzája is sikeresen pályázott: a háromszor egymillió forintos támogatást a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. nyerte el, a Nagyerdei Étterem, az Agrár Étterem és a Műszaki Kar Étterem fejlesztésére. Bár ezek az éttermek elsősorban egyetemisták és oktatók étkezési igényeit szolgálják ki, és nem jellemzően turisztikai célpontok, megfeleltek a pályázati feltételeknek. A nonprofit cég fő profilja egyébként a rendezvényszervezés – többek között ők rendezik a Campus Fesztivált is, amelynek idei főtámogatója az MBH Bank. Tavalyi árbevételük meghaladta a 6,6 milliárd forintot. A tulajdonos a Debreceni Egyetem Fejlesztéséért Alapítvány, melynek kuratóriumában a rektor, a kancellár és a hallgatói önkormányzat elnöke is helyet kapott.

Mivel az MTÜ még mindig nem hozta nyilvánosságra, hogy mely vidéki éttermek kaptak vissza nem térítendő állami támogatást az új turisztikai fejlesztési programból, kénytelenek vagyunk egyenként kibogarászni a szerencsés nyerteseket a korlátozottan rendelkezésre álló és elérhető információk alapján. Például milliárdosok éttermét is pitiáner összeggel támogatta az Orbán-kormány. A veszprémi Hangvilla étterem is kapott egymillió forintot, ők terítőt vásároltak közpénzből, pedig a tulajdonos a megye egyik legnagyobb építőipari vállalkozása, a Vemévszer. Persze bárki pályázhatott, az nem volt feltétel, hogy csak az kaphat pénzt, aki veszteséges. Biztosra vehető, hogy a tehetősebb éttermek mellett a kisebbeknek is jutott pénz.

Cikkünk megjelenése után a Debreceni Egyetem közölte: határozott véleményük, hogy egy évben 10 hónapon keresztül nyitva tartó étterem, mely a nyári szünetben is aktív különféle rendezvények kiszolgálásában, semmiképpen sem szezonális vendéglátóhely, hanem egész évben nyitva tartónak minősül, így minden tekintetben megfelel a pályázat feltételeinek.