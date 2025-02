NER-pénzeső: az apróért is lehajolnak a milliárdosok, ha közpénzről van szó

Persze bárki pályázhatott, az nem volt feltétel, hogy csak az kaphat pénzt, aki veszteséges. A feltétel mindössze annyi volt, hogy az étterem legalább egy éve működjön, egész évben legyen nyitva és küldjön forgalmi adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. Ennek pedig nem olyan nehéz megfelelni, így biztosra vehető, hogy a tehetősebb éttermek mellett a kisebbeknek is jutott pénz.

Olyan étterem is kap pitiáner támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, amelyek tulajdonosai vélhetően egyáltalán nem szorulnak rá a segítségre.

Kapcsolódó cikk Kisfaludy-pénzek: milliárdos bevételű cég is lehajolt az apróért Olyan étterem is kap pitiáner támogatást a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, amelyek tulajdonosai vélhetően egyáltalán nem szorulnak rá a segítségre.

Az MTÜ-s pályázat természetesen nem tiltja, hogy egy cégcsoport több pályázatot is benyújtson. Így fordulhatott elő, hogy a már fentebb említett S.I. 55. Kft. az az Új Pajtakert Kft.-hez kapcsolódó eszközbeszerzésre is kapjon egymillió forintot.

Ez még hagyján, ugyanis a cég egyik tulajdonosa az a Vemévszer Kft., amely Veszprém megye és a régió meghatározó építőipari kivitelező cége. Ez a számok nyelvén: 2023-ban 19,6 milliárd forintos forgalom és 5,5 milliárdos nyereség szerepel a könyvelési füzetekben. Ők építették korábban például a Veszprém Arénát (amely ma már – támogatója után – a One Veszprém Aréna nevet viseli ). Lapunk is írt róluk korábban: a csopaki önkormányzat nettó 1,1 milliárd forintért eladta a több mint 20 ezer négyzetméteren fekvő egykori állami üdülőt a Patakpart Residence Ingatlanfejlesztő Kft.-nek. Az ingatlanos cég a NER-milliárdos Paár Attila érdekeltségébe tartozó West Hungária Bau (WHB) Építőipari Kft. és a Vemévszer közös tulajdonában van. A két építőipari óriás régi partnere egymásnak.

A projektnek köszönhetően vállalkozásunk éttermi textília beszerzését valósíthatta meg, mely beszerzés segítségével az étteremi szolgáltatás színvonalának emelése valósulhat meg. Ezzel a beszerzéssel a vendégeink komfortérzésének növekedését érhetjük el, mellyel a versenyképességünket is fokozzuk

Mivel az MTÜ tehát még mindig nem hozta nyilvánosságra, hogy mely vidéki éttermek kaptak vissza nem térítendő állami támogatást az új turisztikai fejlesztési programból, kénytelenek vagyunk egyenként kibogarászni a szerencsés nyerteseket a korlátozottan rendelkezésre álló és elérhető információk alapján. Az biztos, hogy megint olyanok is kértek és kaptak állami támogatást, akik egyáltalán nem szorultak rá.

A veszprémi éttermek is kaptak egy kis támogatást Fotó: Depositphotos

Tavaly áprilisban jelentette be a kormány, hogy 15 milliárd forintos pályázati csomagot kapott a turizmus-vendéglátás. A kiírás első, tavaly június 28-áig tartó, összesen 3 milliárd forint értékű ütemében az egész évben nyitvatartó vidéki éttermek pályázhattak mindössze egymillió forint vissza nem térítendő állami támogatásra az MTÜ által szervezett Kisfaludy-programon keresztül.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!