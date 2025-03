NER-spiri: ezoterikus magasságokba jutott az egyik leggazdagabb magyar

Méltatlanul kevés szó esik Wáberer Györgyről, holott A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány 2024-es összesítése szerint ő a tizenkettedik leggazdagabb magyar, 146 milliárd forintos becsült vagyonnal, valamint a NER egyik oszlopos támogatója. A róla elnevezett kamionos cégből már kiszállt, amikor eladta részét a Tiborcz István által fémjelzett BDPST Csoportnak, de a 69 éves milliárdosban még mindig van energia ahhoz, hogy új vállalkozásba fogjon.

A Facebook-oldalán megjelent mintegy 30 másodperces videó már jelezte, hogy szokatlan irányba indult el Wáberer György.

Imádom a napfelkeltét, minden reggel más, ezért kávézás közben gyönyörködöm benne. Az egész olyan, mint egy festmény, vörösen izzik a nap, és sejtelmes ködben pipáznak a kémények

– fogalmaz halk zongoraszó kíséretében Wáberer György.

Wáberer György szerint minden reggel más

Fotó: MTI

A videót a rózsadombi Elysium luxus társasház teraszán forgatták. Ez a régi SZOT-szálló átépített épülete, amely éjszakai kivilágításában talán az űrből is jól látszik. A 444.hu írta meg, hogy az Elysium társasház fejlesztője a Rózsadomb Panoráma Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Kft. volt, amely Wáberer György érdekeltsége. Magát az Elysium társasházat Wáberer György vállalkozása Garancsi István szintén kormányközeli cégével, a Market Építő Zrt.-vel építtette meg és itt lakik amúgy Gattyán György ellenzéki pártvezér is.

A napfelkeltés, mély és költői gondolatok alapján talán az is feltételezhető, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egykori kormánybiztosát érdekelheti a spiritualitás. Legújabb cége is erre enged következtetni. Üzleti érdekeltségeit a High Yield Vagyonkezelő Zrt. fogja össze, ennek a társaságnak lett még egy leánycége. A neve: Wáberer LifeRing Kft., január 29-én jegyezték be 50 millió forintos tőkével, ő maga az ügyvezetője, az Opten adatbázisa szerint pedig a főtevékenysége az egyéb személyi szolgáltatás.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

az asztrológiai és spiritiszta tevékenységek,

a társas tevékenységek, mint például a személykísérő szolgálat, partnerkereső szolgálat, házasságközvetítés,

a hobbiállat-gondozás,

családfakutatás (genealógia),

tetoválás, testékszer-behelyezés,

cipőtisztítás, portási, ajtónálló szolgáltatás,

az érmével működő személyi szolgáltató gépek koncessziós üzemeltetése (fényképkészítő, testsúlymérő, vérnyomásmérő berendezések, érmével működő csomagmegőrzők).

A cég nevében felbukkanó LifeRing alapján (ami életgyűrűt jelent) vélhetően inkább az asztrológia és a spiritiszta tevékenység lesz a fő csapásirány, és nem a cipőtisztítás vagy a tetoválás. A spiritiszta piac nagyon telített, szinte minden sarkon van egy meditációs kurzus, a fél internet is tele van mindenféle spirituális bölcsességgel. Legálisan végezhető tevékenység, elvileg segít az embereknek abban, hogy megtalálják az életük értelmét és célját, és kapcsolatot építsenek a szellemi dimenzióval vagy az isteni erőkkel. Ez a spirituális dimenzió pedig hozzájárulhat az egyén belső békéjéhez és boldogságához, ha nagyon hisz benne.

Az asztrológia pedig csillagjóslás, az egyik legnépszerűbb ezoterikus tan, a bolygók állásából próbál következtetéseket levonni, bár ezt semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá. Közkedvelt terepe a különböző áljósnős csalóknak, akik kihasznáják az emberek hiszékenységét.

Küldtünk kérdést a High Yield Vagyaonkezelő Zrt.-nek, hogy pontosan mivel fog foglalkozni az új leánycég, amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Wáberer György már nem kormánybiztos, de azért még van állami tisztsége. Lapunk írta meg, hogy ő is bekerült a MÁV új igazgatóságába, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács elnöke, valamint az alapítványba kiszervezett Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumi tagja.