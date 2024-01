Támad a NER-galaxis: a magyar űrprogram és a Balaton-part is alapítványosodik

Szépen sokasodnak a NER és csatolt részei által is egyre inkább megszeretett vagyonkezelő alapítványok, a bírósági nyilvántartásban jelenleg 68 szerepel. Az alapító atyák és anyák rendkívül kreatívak névadásban, de talán a legjobb név ez: Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány. Nem is akárkikhez tartozik a tavaly november 24-én bejegyzett szervezet. A képviselői ugyanis:

Dr. Sárhegyi Zoltán László, Dr. Bártfai Beatrix, Dr. Sárhegyi István, Dr. Rábely Balázs.

Ők így együtt a Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda. Az elmúlt években sokkat cikkezett erről a Fidesz-barát irodáról és tagjairól a sajtó, de az újdonság, hogy már ők is alapítványba pakolták a vagyonukat. Ennek felhasználási mértéke is ismert: 11 163 215 000 forint, azaz tizenegymilliárd egyszázhatvanhárommillió kettőszáztizenötezer forint.

Az Alapítvány vagyona kizárólag a Kedvezményezettek javára használható fel. A vagyon felhasználásáról kizárólag a Kuratórium dönt

- olvasható a bírósági dokumentumban.

A némileg sci-fi hangzású Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány névötlet onnan eredhet, hogy a Sárhegyi családnak eddig is volt egy Imperium Galactica Kft. nevű cége. Azt a hvg.hu írta meg, hogy Gattyán György még 2021-ben eladta egy veszteséges cégét, az Imperium Galactica Kft.-t a milliárdos kormányzati megbízásokon hízó Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda két vezetőjének, a Nemzeti Választási Bizottságban Fidesz-delegált Sárhegyi Zoltánnak és a Habony Árpáddal is jó kapcsolatokat ápoló Bártfai Beatrixnak. Az Imperium Galactica egyébként a Docler egy igen sikeres korai fejlesztése: egy számítógépes játék, amelynek bizonyos jogait már rég értékesítették egy külföldi vállalatnak.

Nos, nyilvános adatbázisok szerint az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány közel húsz cégnek lett a végső tulajdonosa, amelyek eddig a Sárhegyi család valamelyik tagjához tartoztak. Ezek közül kiemelkedik kettő. Az egyik a Zétavár Kft., amely 2022-ben például 536,6 millió forintos forgalom mellett 273,8 millió forintos nyereséggel zárt, miközben a saját tőkéje 3,1 milliárd forint. Ez egy ingatlanos vállalkozás, legutóbb 2021-ben lehetett róla hallani, amikor kiderült: az aligai magaspart alatti szűk partszakaszon, családi házak tőszomszédságában születne meg a Balaton-part legújabb megalomán épülete. A fejlesztési terület tulajdonosa, az Archibald Ingatlanhasznosító, Szabadidő, Sport Kft. mögött két cég, a Media System Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., illetve a Zétavár Kft. áll. A jogerős építési engedélyt végül visszavonták.

A másikról pedig lapunk is beszámolt még 2020-ban, miszerint 2024-ben startolna az első magyar kereskedelmi műhold. A menedzselésére létrehozott projekttársaság, a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. fő, 51 százalékos tulajdonosa a 4iG Informatikai Nyrt., 44 százalékot birtokol az Antenna Hungária Zrt., míg 5 százalékot a New Space Industries Zrt. A két nagy vállalatot nem kell bemutatni, az 5 százalékos tulajdonos viszont a Space Oddity Kft.-én keresztül Sárhegyi István volt tavaly december 5-ig, amikor az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány átvette a helyét. Tehát a Balaton-part mellett a magyar űrprogram egy része is alapítványi kézben landolt.

