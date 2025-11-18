1p
Makró Keresetek Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Nettó 400 ezernél kevesebbet visz haza a magyar dolgozók többsége

mfor.hu

Továbbra sem éri el a mediánfizetés a nettó 400 ezer forintot, hiába nőtt 11,1 százalékkal az elmúlt évben. A jövedelmi ötödök között többszörösek a kereseti különbségek, a leggazdagabb ötöd átlagkeresete a bruttó 1,4 milliót is meghaladja.

475 100 forint volt a teljes munkaidőben állók nettó átlagkeresete szeptemberben, a nettó mediánkereset értéke 397 400 forintot ért el — derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A nettó átlagkereset 10 százalékkal, a medián 11,1 százalékkal, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset növekedését befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény is.

Az év első kilenc hónapját tekintve a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amely 9,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét. 

A jövedelmi ötödök bruttó átlagkeresetei között többszörös a különbség. Az első ötöd átlagosan bruttó 295 ezer forintot vitt haza szeptemberben, a keresetük pedig 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. Az ötödik ötöd átlagkeresete bruttó 1 millió 436 ezer forint, ebben a szegmensben 8,7 százalékos volt a növekedés.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem érdekli a versenyhatóságot, hogy a NER megvette a Blikket

Nem érdekli a versenyhatóságot, hogy a NER megvette a Blikket

A Gazdasági Versenyhivatal mossa kezeit, pedig hivatalból is vizsgálhatná az üzletet, amellyel új korszak kezdődött a magyar médiapiacon.

Osztogat a kormány, de van-e erre fedezet?

Osztogat a kormány, de van-e erre fedezet?

A választások ugyan csak áprilisban lesznek, de a kormány már számos jóléti intézkedést bejelentett, amelyekre újabb különadókból lesz csak fedezet – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában. 

Orbán Viktor rémálma, Nagy Elek kedvence: ízekre szedjük az új adócsökkentési csomagot

Orbán Viktor rémálma, Nagy Elek kedvence: ízekre szedjük az új adócsökkentési csomagot

Több mint 200 ezer vállalkozást érint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a kormányzat megállapodásából létrejött, 11 pontból álló adócsökkentési csomag. A kiva felpörgetéséről, a magyar Nokia megtalálásáról és zombi cégekről is szó esett a bejelentést követő háttérbeszélgetésen, amelyen lapunk is részt vett.

Szijjártó Péter kiakadt: bíróságra menne a magyar kormány

Szijjártó Péter kiakadt: bíróságra menne a magyar kormány

Az orosz energiatilalom kapcsán beszélt.

Újabb könnyítést kértek a kormánytól – ezt ön is megérezheti

Újabb könnyítést kértek a kormánytól – ezt ön is megérezheti

A SZÉP-kártya tranzakciós díját mérsékelnék.

Semjén Zsolt fontos törvényt nyújtott be a nyugdíjról

Semjén Zsolt fontos törvényt nyújtott be a nyugdíjról

2030-ig kell elérni a nyugellátás összegének 100 százalékát.

Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. 

Mit mond Varga Mihály a magyar gazdaság Dr. Jekyll és Mr. Hyde pillanata után?

A hazai pénzromlási mutató a bázishatás miatt a következő hónapokban a jegybanki célsávon belül alakulhat, ám az árkorlátozó intézkedések miatt jelentős „elfojtott infláció” van a rendszerben, ami azok kivezetése után sokkot okozhat. A fiskális politika lazítását a monetáris politika szigora kompenzálhatja, a stabil forintárfolyam pedig fékezi a fogyasztói árak növekedését. A novemberi kamatdöntő ülés előtt az Mfor Elemzői Konszenzusnak szakemberek értékelték Orbán Viktor washingtoni útjának megállapodásait is.

A budapesti reptér a kínai e-kereskedelem regionális elosztóközpontja

A budapesti reptér a kínai e-kereskedelem regionális elosztóközpontja

Magyarország az elmúlt években jelentős regionális szereplővé vált a jellemzően Kínából érkező, olcsó e-kereskedelmi küldemények elosztásában.

Simor András: Az amerikai pénzügyi védőpajzs nem helyettesíti az uniós forrásokat

A volt jegybankelnök, közgazdász a november 12-ei élő műsorunk vendége volt. Az 5. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 87. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168