Nettó 400 ezernél kevesebbet visz haza a magyar dolgozók többsége

475 100 forint volt a teljes munkaidőben állók nettó átlagkeresete szeptemberben, a nettó mediánkereset értéke 397 400 forintot ért el — derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A nettó átlagkereset 10 százalékkal, a medián 11,1 százalékkal, a reálkereset pedig 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset növekedését befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény is.

Az év első kilenc hónapját tekintve a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amely 9,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

A jövedelmi ötödök bruttó átlagkeresetei között többszörös a különbség. Az első ötöd átlagosan bruttó 295 ezer forintot vitt haza szeptemberben, a keresetük pedig 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. Az ötödik ötöd átlagkeresete bruttó 1 millió 436 ezer forint, ebben a szegmensben 8,7 százalékos volt a növekedés.