Név nélkül árulta el Kelemen Hunor, hogy kire szavazott – másokat is erre buzdított

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

(via MTI)

A román kormány pénzügyminisztere hozzátette: azért is élt szavazati jogával, hogy a megismételt elnökválasztás után Romániának „még legyen esélye” elkerülni a gazdasági válságot. Tánczos Barna arra buzdította az erdélyi magyarokat, éljenek szavazati jogukkal. „Ne hagyjuk, hogy a magyargyűlölők, a magyarellenesek, a szélsőségesek nyerjenek!” – jelentette ki.

Kapcsolódó cikk Már most látszik Romániában, hogy soha nem látott dolgok történnek az elnökválasztáson Hatalmas a különbség az első fordulóhoz képest.

Az RMDSZ szenátora a székelyföldi községen, a Vitos Mózes Általános Iskolában szavazott, ahol elmondása szerint maga is tanult, és ahol utána generációk nőttek fel és tanultak magyarul, magyar iskolában. Az RMDSZ hírlevele szerint a voksolást követően elmondta: azért járult az urnákhoz, hogy az erdélyi magyaroknak ne kelljen attól tartaniuk, hogy elveszik tőlük a már megszerzett jogaikat.

- jelentette ki Tánczos Barna pénzügyminiszter, miután leadta voksát a Hargita megyei Csíkszentkirályon. A romániai elnökválasztás vasárnapi második fordulójában való részvételre kérik az erdélyi magyarokat a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) más politikusai is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!