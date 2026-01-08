Nevetségesen kevés támogatást kapott egy falu: 10 forint jutott fejenként

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az év végén rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásokat osztott szét a kormány 401 településnek. Voltak olyan önkormányzatok, amelyek megdöbbentően kevés pénzt kaptak: Nemesbüknek 10 450, Abasárnak 26 277 forint jutott.

A Telex kíváncsi volt, miként jött ki ez az alacsony összeg, és mire lesz elegendő a pénz. Megkeresésükre Kazsu Attila, Abasár polgármestere azt írta: májusban a településnek járó normatív támogatásból 8,575 millió forintot visszatartott a Magyar Államkincstár az induló Versenyképes Járások Program támogatására. Ezzel Abasár települési hozzájárulás jogcímen a program befizetőjévé vált. Később aztán a falu 8,5 millió forintnyi támogatást kapott a program keretében, azaz összességében ők rosszabbul jöttek ki, és nettó befizetők lettek.

A kormány év végén a pályázatban elnyert támogatási összeg és a települési hozzájárulásként elvont összeg különbözetének 35 százalékát fizette vissza az önkormányzatoknak. Abasár esetében így jött ki a 26 277 forint. A támogatásból a 2521 fős Heves vármegyei település minden lakójára 10,4 forint jut.

A polgármester a lapnak nem árulta el, hogy mire költik a pénzt.