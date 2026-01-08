2p
Makró Állami támogatás

Nevetségesen kevés támogatást kapott egy falu: 10 forint jutott fejenként

mfor.hu

Mindösszesen 26 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott Abasár az év végén.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az év végén rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásokat osztott szét a kormány 401 településnek. Voltak olyan önkormányzatok, amelyek megdöbbentően kevés pénzt kaptak: Nemesbüknek 10 450, Abasárnak 26 277 forint jutott.

A Telex kíváncsi volt, miként jött ki ez az alacsony összeg, és mire lesz elegendő a pénz. Megkeresésükre Kazsu Attila, Abasár polgármestere azt írta: májusban a településnek járó normatív támogatásból 8,575 millió forintot visszatartott a Magyar Államkincstár az induló Versenyképes Járások Program támogatására. Ezzel Abasár települési hozzájárulás jogcímen a program befizetőjévé vált. Később aztán a falu 8,5 millió forintnyi támogatást kapott a program keretében, azaz összességében ők rosszabbul jöttek ki, és nettó befizetők lettek.

A kormány év végén a pályázatban elnyert támogatási összeg és a települési hozzájárulásként elvont összeg különbözetének 35 százalékát fizette vissza az önkormányzatoknak. Abasár esetében így jött ki a 26 277 forint. A támogatásból a 2521 fős Heves vármegyei település minden lakójára 10,4 forint jut.

A polgármester a lapnak nem árulta el, hogy mire költik a pénzt.

 

 

 

 

