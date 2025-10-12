Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nézze meg, hogyan ültek fel a hullámvasútra az élelmiszerárak! A hét ábrája

Kollár Dóra
A jelenség nem csak hazánk sajátja, a régiós és az uniós fogyasztók is megszenvedik.

Az élelmiszerek árának alakulása érthetően rendkívül érzékenyen érinti a lakosságot világszerte, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit hagyunk ott a boltokban fizetéskor. Szerdán tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a friss inflációs adatokat: 2025 szeptemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg az élelmiszerek ára az előző év azonos időszakához képest 4,7 százalékkal nőtt.

A legújabb hét ábrájában a megjelent kulcsfontosságú adatokhoz kapcsolódóan három alapélelmiszer-csoport egy évvel korábbi szinthez képest mért árváltozásait hasonlítottuk össze 2024 augusztusa és 2025 augusztusa közt a Visegrádi Négyek országaiban, valamint a régióban, és persze az EU-s átlaggal is az Eurostat számainak segítségével. Az ingadozás jelentős, ez pedig szintén arra utal, hogy messze van még az az idő, hogy ne kelljen aggódnunk az élelmiszerárak miatt.

Vissza az irodába vagy győzött a home office?

A közösségi élmény mellett a napi rutin könnyebb érvényesíthetőségét és a munka–magánélet egyensúlyának egyszerűbb fenntartását emelték ki az irodában végzett munka előnyeiként azok a irodai munkakörnyezetben foglalkoztatottak, akik az iO Partners kutatásában vettek részt. A felmérést a cég 2025 júniusában, 500 fős mintán végezte el.

Semmit nem ért az S&P Nagy Márton szavai ellen

Hiába a pozitív hitelminősítői döntés, a forint gyengüléssel nyitotta a hétvégét.

Megjött az S&P döntése: fújhat egyet a kormány

A Standard and Poor’s megerősítette Magyarország államadósság-besorolását. 

Padlón az olaj, a benzinárak mégsem követik

Hosszú évek óta nem láttunk olyan alacsony olajárat, mint ami az utóbbi időben kialakult, ugyanakkor a benzinkutakon más kép rajzolódik ki. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzése szerint a geopolitikai helyzettől a magas adókig számos tényező hozzájárul ehhez.

Varga Mihály szerint kulcsfontosságú a magas infláció letörése

A jelenlegi gazdasági kihívások kezeléséhez a stabilitásorientált monetáris politika és az egyensúly megtartása mellett szükség van a technológiai átmenethez való gyors alkalmazkodásra is – mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke pénteken Székelyudvarhelyen, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 34. Vándorgyűlésén az MNB közleménye szerint.

A '90-es évek árnya: így maradtunk ma is összeszerelő üzem

Egy egymillió euró értékű gépből még ma is jellemzően 50 ezer eurónyi értéket állít elő a magyar ipar, a többit, az elektronikát, szoftvereket, know-how-t Nyugaton szerelik fel a járművekre. A problémák a '90-es években kialakult egészségtelen iparszerkezetből fakadnak, és bár van javulás, még ma sem sikerült levetkőzni a múlt árnyait.

Kevesebben kapnak családi adókedvezményt, mint négy éve

Több mint 100 ezer fővel csökkent azok száma, akik családi adókedvezményt kapnak, mindössze négy év alatt. A családi pótlék átlagos összege továbbra sem éri el a 24 ezer forintot, és csak minden hetedik igénylőnek van kettőnél több gyereke.

Jól indult a péntek a forintnak

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a magyar fizetőeszköz. 

Figyelmeztető jelzést kapott az Orbán-kormány

A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok – állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület, amelyet csütörtökön hozott nyilvánosságra.

Kiemelt beruházássá válhat az Újpest futballstadionja

Hosszas huzavona után pont kerülhet az Újpest új futballstadonjának történetére. 

