Nézze meg, hogyan ültek fel a hullámvasútra az élelmiszerárak! A hét ábrája

Az élelmiszerek árának alakulása érthetően rendkívül érzékenyen érinti a lakosságot világszerte, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit hagyunk ott a boltokban fizetéskor. Szerdán tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a friss inflációs adatokat: 2025 szeptemberében a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg az élelmiszerek ára az előző év azonos időszakához képest 4,7 százalékkal nőtt.

A legújabb hét ábrájában a megjelent kulcsfontosságú adatokhoz kapcsolódóan három alapélelmiszer-csoport egy évvel korábbi szinthez képest mért árváltozásait hasonlítottuk össze 2024 augusztusa és 2025 augusztusa közt a Visegrádi Négyek országaiban, valamint a régióban, és persze az EU-s átlaggal is az Eurostat számainak segítségével. Az ingadozás jelentős, ez pedig szintén arra utal, hogy messze van még az az idő, hogy ne kelljen aggódnunk az élelmiszerárak miatt.