NGM-államtitkár az Mfornak: Nem elvenni kell a kkv-któl, hanem adni nekik – Klasszis Podcast

A szeptember 1-jétől igényelhető Otthon Start mellett október 6-ától már a kis- és középvállalkozások (kkv) számára is van 3 százalékos kamattal elérhető likviditási hitel. Merthogy beruházásra eddig is volt, más kérdés, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt érhetően alacsony volt irántuk a kereslet. A mostani könnyítés részeként viszont az állami kamattámogatott hitelt a kkv-k szabadon, kvázi bármilyen célra fordíthatják. Így azt akár állampapírokba is fektethetik, kihasználva, hogy azok kamata több mint duplaakkora, mint a 3 százalékos hitelnek.

Vajon élnek-e ezzel a lehetőséggel a kkv-k, vagy inkább a gazdálkodásuk finanszírozására fordítják a piacinál jóval olcsóbb forrást – ahogy az a kormány szándékában áll? És vajon meddig maradhatnak fenn a kamattámogatott hitelek, amelyek a költségvetés számára többletterheket jelentenek? – a 2000-es évek elején láttuk, mi lett ennek a vége, hogyan vezetett ez a később személyes tragédiákba torkollott devizahitelezés elterjedéséhez.

Ezekkel is szembesítettük a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárát, Szabados Richárdot. Aki emellett olyan aktualitásokról is kifejtette a véleményét, minthogy nem okozza-e a gazdasági viszonyokra esetleg torzítóan ható kettős kamatrendszer kialakulását a támogatott hiteleknek a jegybanki alapkamattól eltérő kondíciói. De arról is faggatóztunk, hogy mi lesz a katával? Amely valamilyen szintű kvázi „rehabilitálását” a fő ellenzéki erő, a Tisza Párt kilátásba helyezte kormányra kerülése esetére, s egy enyhítést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is forszíroz. Kérdés, reagál-e erre a kormány?

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszönés

0:46 Miért pont 3 százalék?

2:09 Mekkora piaci kamatra lehet most hitelt felvenni?

6:07 Az uniós pénzekről

13:57 Eddig miért csak a beruházási hitelek kamata volt 3 százalék?

16:32 Ezek miatt lehetnek takaréklángon a vállalati beruházások

21:25 A szabad felhasználás buktatója: 3 százalékos hitelből állampapírt?

24:13 Meddig lesznek még államilag kamattámogatott hitelek?

29:16 MNB-alapkamat vs 3 százalék: megint itt a kettős kamatrendszer?

37:55 Az örök téma: mi lesz a katával?

42:37 Bírni fogja a költségvetés a kamattámogatási terheket?

47:19 Elköszönés

