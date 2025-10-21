Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Állami támogatás Hitel Kamat Kis- és középvállalatok Podcast Videók Nemzetgazdasági Minisztérium Szabados Richárd

NGM-államtitkár az Mfornak: Nem elvenni kell a kkv-któl, hanem adni nekik – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Csabai Károly

A Klasszis Podcastban Szabados Richárddal, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárával beszélgettünk, annak apropóján, hogy a kormány október 6-ától a kis- és középvállalkozások számára is 3 százalékos kamattal teszi elérhetővé az addig 4,5 százalékos likviditási hitelt.

A szeptember 1-jétől igényelhető Otthon Start mellett október 6-ától már a kis- és középvállalkozások (kkv) számára is van 3 százalékos kamattal elérhető likviditási hitel. Merthogy beruházásra eddig is volt, más kérdés, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt érhetően alacsony volt irántuk a kereslet. A mostani könnyítés részeként viszont az állami kamattámogatott hitelt a kkv-k szabadon, kvázi bármilyen célra fordíthatják. Így azt akár állampapírokba is fektethetik, kihasználva, hogy azok kamata több mint duplaakkora, mint a 3 százalékos hitelnek.

Vajon élnek-e ezzel a lehetőséggel a kkv-k, vagy inkább a gazdálkodásuk finanszírozására fordítják a piacinál jóval olcsóbb forrást – ahogy az a kormány szándékában áll? És vajon meddig maradhatnak fenn a kamattámogatott hitelek, amelyek a költségvetés számára többletterheket jelentenek? – a 2000-es évek elején láttuk, mi lett ennek a vége, hogyan vezetett ez a később személyes tragédiákba torkollott devizahitelezés elterjedéséhez.

Ezekkel is szembesítettük a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárát, Szabados Richárdot. Aki emellett olyan aktualitásokról is kifejtette a véleményét, minthogy nem okozza-e a gazdasági viszonyokra esetleg torzítóan ható kettős kamatrendszer kialakulását a támogatott hiteleknek a jegybanki alapkamattól eltérő kondíciói. De arról is faggatóztunk, hogy mi lesz a katával? Amely valamilyen szintű kvázi „rehabilitálását” a fő ellenzéki erő, a Tisza Párt kilátásba helyezte kormányra kerülése esetére, s egy enyhítést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is forszíroz. Kérdés, reagál-e erre a kormány?

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszönés

0:46 Miért pont 3 százalék?

2:09 Mekkora piaci kamatra lehet most hitelt felvenni?

6:07 Az uniós pénzekről

13:57 Eddig miért csak a beruházási hitelek kamata volt 3 százalék?

16:32 Ezek miatt lehetnek takaréklángon a vállalati beruházások

21:25 A szabad felhasználás buktatója: 3 százalékos hitelből állampapírt?

24:13 Meddig lesznek még államilag kamattámogatott hitelek?

29:16 MNB-alapkamat vs 3 százalék: megint itt a kettős kamatrendszer?

37:55 Az örök téma: mi lesz a katával?

42:37 Bírni fogja a költségvetés a kamattámogatási terheket?

47:19 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.) 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szerbia fázhat rá leginkább a százhalombattai tűzesetre?

Szerbia fázhat rá leginkább a százhalombattai tűzesetre?

Az Erste Befektetési Zrt. szerint a Mol olajfinomítójánál történt baleset a régió energiaellátásra is negatívan hathat, különösen déli szomszédaink kerülhetnek nagy bajba.

Visszaszóltak a benzinkutak a Molnak

Visszaszóltak a benzinkutak a Molnak

Bár a gázolaj nagykereskedelmi ára két forinttal lett csökkent, a töltőállomásokon csak egy forinttal lett alacsonyabb az átlagár.

Ezek lesznek az Otthon Start nyertesei?

Ezek lesznek az Otthon Start nyertesei?

Egyre több az érdeklődő a panellakások iránt.

Bővült Orbán Viktor kormánybiztosainak köre

Az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, Czepek Gábor e minőségében felel a villamosenergia-tárolási kapacitás bővítésért.

Bajban az Otthon Start? Különleges intézkedéseket fontolgat a kormány

Bajban az Otthon Start? Különleges intézkedéseket fontolgat a kormány

Kiemelt beruházássá minősítenének bizonyos építési beruházásokat, a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket meg kiemelt jelentőségű üggyé.

Ezrek kerülnek a süllyesztőbe, a túlélésre lesz a legjobb a fix 3-as hitel

Ezrek kerülnek a süllyesztőbe, a túlélésre lesz a legjobb a fix 3-as hitel

A kormány az összes, a Széchenyi Kártya Programban igényelhető hitel kamatát 3 százalékra csökkentette októbertől. A kkv-k nagy lendülettel vetették rá magukat a lehetőségre, ami azonban nem is annyira a beruházási céljaikat, sokkal inkább a napi működésük fenntartását segítheti. A beruházások jóval nehezebb kérdésnek számítanak, hiszen a kereslet feltámadása és az európai uniós források zavartalan áramlása nélkül nem várhatunk jelentős fordulatot a szektorban – mondta el lapunknak a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Perlusz László a jövő évi minimálbéremelési vitáról, alacsony növekedésről és ezrével megszűnő vállalkozásokról is beszélt.

A magyar kormány szerint is kockázat az orosz energiafüggőség

A magyar kormány szerint is kockázat az orosz energiafüggőség

Legalábbis az Energiaügyi Minisztérium szerint.

Frontvonalban a 14. havi nyugdíj, így lehetne reálisan bevezetni

Frontvonalban a 14. havi nyugdíj, így lehetne reálisan bevezetni

Reagált a kormány a Tisza nyugdíjasokat érintő terveire, és Lázár János a napokban bedobta a 14. havi nyugdíj ötletét. Az elképzelés nem újkeletű, de nagy kérdés, hogy ezúttal is csak kampányfogásról van-e szó, illetve, hogy a rogyadozó költségvetés elbírna-e egy ilyen pluszjuttatást? A Trend FM műsorában emellett újságírónk arról is kiejtette véleményét, hogy miért hiszi el nagyon nehezen a piac, hogy a kormány tényleg szakított a korábbi tudatos, forintleértékelő politikájával.

Most tényleg elpattant a húr Szijjártó Péternél

Most tényleg elpattant a húr Szijjártó Péternél

Kemény szavakkal ostorozza az elfogadott uniós tervet az orosz energiáról való leválásra.

A banktitok védelme fontosabb, mint valaha

Az online csalások, kibertámadások időszakában egyre fontosabbá válik személyes és bizalmas banki adataink védelme. A GDPR és a magyarországi törvényi szabályrendszer időtálló módon védelmezi az ügyfeleket, egyúttal a pénzügyi stabilitást is. Alapvető elvárás a pénzügyi intézmények felé a titokvédelmi előírások szigorú betartása, hiszen ez egyúttal azok hírnevét, a digitális és fizikai biztonságot is szavatolja.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168