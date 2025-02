NGM: nem lesz üzemanyagár-sapka

Bár Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter általánosságban írt „árstopokról”, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az ATV kérdésére azt közölte, csak az élelmiszerekre vonatkozó hatósági szabályozásról lehet szó, így az üzemanyagárakra nem kerül újra ársapka.

„A kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében figyelemmel kíséri az árak alakulását, és szükség esetén minden rendelkezésre álló eszközzel azonnal beavatkozik annak érdekében, hogy az élelmiszerárakat kontroll alatt tartsa” – írta az NGM a portál megkeresésére.

A tárca azt is közölte, a 2023 nyara óta működtetett online árfigyelő rendszer kiterjesztését tervezik 100 termékre, az újonnan felveendő termékek lehetnek például a halak, a kávé, a tea, a rizs, további tejtermékek (például a tejszín), a marhahús, a zsemle és a kakaópor.

Lapunk hétfő reggel számolt be arról, az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke immár magasabb, mint a két évvel ezelőtt, gigainflációs környezetben, ezzel párhuzamosan a szintén a Klasszis Média égisze alatt megjelenő laptársunk Privátbankár Árkosár-felmérésének értéke is újabb csúcsot döntött meg.

Az esetleges üzemanyagár-stopról a benzinárakkal foglalkozó szakmai szervezet is kifejtette az álláspontját. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak kijelentette: nem indokolt, hogy újból árstopot vezessenek be az üzemanyagokra. Mint elmondta, a hazai üzemanyagárak jelenleg teljes mértékben tükrözik a kőolaj világpiaci árát és az árfolyammozgásokat is. „A kormányzati elvárás az, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagon legyenek. Ez jelenleg megvalósul, így további piaci beavatkozást nem tartunk indokoltnak” – tette hozzá.