Niedermüller Péter az éjféli záróráról: csak egy ötletszerű anyag

Szeptember 19-én indulhat a gördülő pedagógussztrájk

Találkoztunk már idén feketébe öltözött pedagógusokkal: a Pedagógusok Szakszervezete rendhagyó évnyitóján így fogadta a sajtó képviselőit. Most hétfőn pedig reggel fél 8-tól a miskolci Herman Ottó Gimnáziumnál is fekete ruhába öltözött diákok, szülők és tanárok tiltakoztak élőlánccal azért, mert a múlt héten a fenntartó tankerület felmentette az intézmény igazgatóhelyettesét, Dezsőfi Györgyöt. A szakszervezetek, a Szülői Hang és a CKP is megszólalt.