Nincs esélye annak, hogy teljesüljön Orbán Viktor nagy ígérete

A friss makrogazdasági adatok után sem sokat változott az összkép: beragadt az infláció, és beragadt a gazdasági teljesítmény – írja lapcsoportunk, a Klasszis Média állandó szerzője, Bod Péter Ákos a Privátbankáron megjelent cikkében.

A volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár az immár több mint két éve mínuszos ipari termelés alapján felveti, hogy „minek drukkoljunk: térjen-e vissza a kereslet a víz- és energiaigényes, környezeti kockázatok sorát rejtő ágazat termékei iránti? Ezzel javulnának a termelési, kiviteli (és behozatali) mutatók. Vagy minél előbb induljon meg a sikertelen iparosítási kampány leállítása, a reorganizációra való felkészülés?”

Majd arra is felhívja a figyelmet Bod Péter Ákos, hogy „van egyfelől a kormányzati törekvés a lehetséges gazdaságélénkítő eszközök bevetésére, beleértve a szóbeli intervenciót: fantasztikus év lesz, sok jó hírük van, most már biztosan itt a fordulat. Van mellé egy lakonikus program (ha már korábban is bevált): folytatjuk. Miközben minden elemzés az mutatja ki, hogy az eddig követett gazdaságfejlesztést, kormányzati mechanizmust nem lehetséges sokáig folytatni.”

S hogy mit hozhat a jövő, arról állandó szerzőnk szerint csak tippelni lehet. Mindenekelőtt arról, vajon a 2026-os választásokig kihúzza-e az államháztartás, annak külső finanszírozása.

