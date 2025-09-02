Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nincs finomkodás az orosz finomítókkal – de közelebb hozza ez a békét?

Komoly károkat okoznak az ukrán drónok, de ez még csak a kezdet.

Idén augusztusban négy hét alatt több csapás érte az orosz olajfinomítókat, mint 2024-ben négy hónap alatt. Becslések szerint az orosz finomítói kapacitások 20 százalékkal is csökkenhettek az ukrán dróntámadások következtében, egyes orosz régiókban pedig már üzemanyaghiány is kialakult.

De miért támadják az ukránok pont az olajfinomítókat? És mit érhetnek el ezek a csapások hosszabb távon? E kérdésekre is választ ad szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár elemzése

A cikk szerint egyelőre az orosz haderő teljesítményét kevéssé befolyásolják a finomítók elleni csapások, azonban az orosz gazdaságnak az exportbevételek csökkentésével, illetve az inflációs nyomás erősítésével is komoly problémákat okoznak.

Azonban ahhoz, hogy az olajfinomítók elleni hadjárat hatására az orosz vezetés komolyan fontolóra vegye egy valóban kompromisszumos tűzszüneti vagy békemegállapodás megkötését, az ukránoknak legalább fenntartani, de inkább fokozni kéne ezeknek az akcióknak az intenzitását. Képesek lehetnek erre? Olvassa el a Privátbankár cikkét, és kiderül, milyen segítséget kaphatnak ehhez hamarosan!

A magyarországi kis- és középvállalkozásoknak szóló hitelprogramot indított a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Magyar Bankszövetséggel együttműködésben. Kemény fába vágta a fejszéjét az MNB, ugyanis a hazai vállalati beruházások már évek óta zuhanórepülésben vannak. A jegybank most a Minősített Vállalati Hitel címkével pezsdítené fel a piacot.

