Nincs finomkodás az orosz finomítókkal – de közelebb hozza ez a békét?

Idén augusztusban négy hét alatt több csapás érte az orosz olajfinomítókat, mint 2024-ben négy hónap alatt. Becslések szerint az orosz finomítói kapacitások 20 százalékkal is csökkenhettek az ukrán dróntámadások következtében, egyes orosz régiókban pedig már üzemanyaghiány is kialakult.

De miért támadják az ukránok pont az olajfinomítókat? És mit érhetnek el ezek a csapások hosszabb távon? E kérdésekre is választ ad szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár elemzése.

A cikk szerint egyelőre az orosz haderő teljesítményét kevéssé befolyásolják a finomítók elleni csapások, azonban az orosz gazdaságnak az exportbevételek csökkentésével, illetve az inflációs nyomás erősítésével is komoly problémákat okoznak.

Kapcsolódó cikk Hernádi Zsolt nem érti, miért kellene leválni az orosz olajról Az ATV nézői viszont ezt szeretnék.

Azonban ahhoz, hogy az olajfinomítók elleni hadjárat hatására az orosz vezetés komolyan fontolóra vegye egy valóban kompromisszumos tűzszüneti vagy békemegállapodás megkötését, az ukránoknak legalább fenntartani, de inkább fokozni kéne ezeknek az akcióknak az intenzitását. Képesek lehetnek erre? Olvassa el a Privátbankár cikkét, és kiderül, milyen segítséget kaphatnak ehhez hamarosan!