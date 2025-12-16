Nincs már árkülönbség az elektromos és hibrid autók között – a használtautó piacon

Miközben az árkategóriák aránya hónapról hónapra stabilizálódik, az elektromos és hibrid hajtású modellek kínálata továbbra is jóval az átlag felett bővül, és a márkák, illetve modellek rangsorában is több figyelemre méltó elmozdulás történt – állapítja meg a Használtautó.hu.

Megállt a drágulás üteme, az árkategóriák aránya stabilizálódott

Novemberben a használtautó-kínálat ár szerinti megoszlása már csak minimális eltérést mutatott az előző hónaphoz képest, ami arra utal, hogy az elmúlt időszak gyors átrendeződése után a piac egy kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett. A 2,5 millió forint alatti autók aránya 37,7 százalék volt, miközben a 2,5–5 millió és az 5–10 millió forintos kategória együttesen már a kínálat több mint felét adta, a 10 millió forint feletti árú autók aránya 12,2 százalék volt.

Éves alapon ugyanakkor továbbra is egyértelmű a trend: az olcsó szegmens visszaszorul, a középkategóriás autók súlya nő. Az átlagár 5,5 millió forinton stabilizálódott, ami arra utal, hogy novemberben már nem az árak emelkedése, hanem a kínálat összetételének változása határozta meg a piacot.

A novemberi kínálat közel felét, 55 560 darab hirdetéssel a benzinmeghajtású autók adták, míg a dízelek 46 610 darabbal a hirdetések 41,2 százalékát tették ki. A hibrid hajtású személygépkocsik 5150, az elektromos modellek pedig 5660 hirdetéssel szerepeltek a Használtautó.hu kínálatában.

Éves összehasonlításban az alternatív hajtású járművek növekedése továbbra is kiemelkedő: az elektromos autók száma 30,1 százalékkal, a hibrideké 16,8 százalékkal bővült. Ezzel szemben a benzin- és dízelmeghajtású modellek darabszáma csak minimálisan változott. Összességében a novemberi kínálat 3850 darabbal volt nagyobb, mint egy évvel korábban, ami elsősorban az újabb, korszerűbb hajtású autók piacra kerülésének köszönhető.

A használt autó hirdetések között még nem törtek előre a hibridek és elektromos autók

Fotó: hasznaltauto.hu

A futásteljesítménybeli különbségek tovább nőttek

A benzines autók átlagosan 154 ezer, a dízelmeghajtású modellek 220 ezer kilométert futottak, ami azt jelenti, hogy a dízelek átlagosan 42,9 százalékkal nagyobb futásteljesítménnyel szerepeltek a kínálatban. Az átlagéletkor tekintetében a benzines autók 13,7, a dízelek 12,3 évesek voltak. A dízeles személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 1,7 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén 0,7 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.

A statisztika alapján egy benzines autó minden egyes évvel 7,0 százalékot veszít az értékéből, míg a dízelesek esetében a csökkenés 7,9 százalékos. Az elektromos személygépjárműveknél 7,8 százalék, a hibrideknél 6,3 százalék míg az egyéb meghajtásúak esetén 6,5 százalék az évenkénti átlagos árcsökkenés. Minden megtett ezer kilométer 0,2 százalékkal csökkenti a gépjárművek árát. Míg a hengerűrtatalom 100 köbcentiméterrel való növekedése 3,5 százalékkal növeli az autó értékét, addig a teljesítmény 10 kilowattos növekedése 3,7 százalékkal. A normál állapotú gépjárművekhez képest a kitűnő állapotúak átlagosan 20,9 százalékkal drágábbak, a megkíméltek 10,7 százalék, a sérülésmentesek 18,5 százalék, az újszerűek pedig 22,2 százalékkal kerülnek többe. A sérült, hibás autók ára átlagosan 59,7 százalékkal alacsonyabb ugyanezen a viszonyítási alapon.

Árban összeértek a hibridek és az elektromos autók

November egyik legérdekesebb fejleménye, hogy a használtautó-piacon gyakorlatilag eltűnt az árkülönbség a hibrid és az elektromos hajtású autók között. Mindkét kategória átlagára 11,5 millió forint körül alakult, miközben éves szinten mindkét hajtástípusnál érdemi árcsökkenés volt megfigyelhető. A hibrid autók esetén ez 4,7 százalékos, míg az elektromosok esetében 8,5 százalékos árcsökkenést jelent egy év alatt. A vizsgált időszakban a benzines és a dízeles személygépjárművek ára hasonló mértékben változott, egymáshoz közeli átlagárakkal. A megfigyelt hónapokban a dízelüzemű autók átlagosan 5,5 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.

A tíz leggyakoribb használt autómodell

Fotó: hasznaltauto.hu

A Használtautó.hu-n 2025 novemberében meghirdetett 10 legnépszerűbb modell közül az Audi A6 átlagára volt a legmagasabb – 6,96 millió forint, a Suzuki Swifté pedig a legalacsonyabb – 1,75 millió forint. Életkor szerint átlagosan a Kia Ceed bizonyult a legfiatalabbnak 8,9 évvel, míg a Suzuki Swift volt a legidősebb, csaknem 16,8 év átlagéletkorral.

A kínálati átlagárak emelkedtek a 10 legnépszerűbb modell esetében, a Suzuki Swift drágult a legnagyobb mértékben, 21,5 százalékkal, egy év alatt. Az életkort elemezve minden modell esetén mérséklődés következett be, a legnagyobb visszaesést a Škoda Octavia produkálta, 11,9 százalékkal.

A Használtautó.hu és a KSH együttműködésében minden hónapban megjelenő statisztika célja, hogy átláthatóvá tegye a hazai használtautó-piac szerkezetét, és pontos képet adjon a keresleti-kínálati trendek alakulásáról. A mostani adatok alapján a piac egyértelműen fiatalodik, egyre több alternatív hajtású modell jelenik meg, és a vevők számára egyre nagyobb arányban érhetők el jobb állapotú, kedvezőbb futásteljesítményű autók.