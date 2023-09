Nincs mese, a jelek szerint Paks II. immár visszafordíthatatlan

Minden akadály elhárult a Paks II. beruházás megvalósítása elől az elmúlt évek előkészítése, engedélyeztetése révén, és minden feltétel adott ahhoz, hogy az építkezés megfelelő ütemben haladjon - hangsúlyozta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója pénteken a Paks II. atomerőmű területén tartott sajtótájékoztatón, miután Magyar Leventével, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárával megnézték az építkezést.

Magyar Levente leszögezte: a Paks II. atomerőművet meg kell építeni ahhoz, hogy Magyarország energiabiztonsága, szuverenitása folyamatosan érvényesüljön, Alekszej Lihacsov pedig kijelentette, hogy a Roszatom a paksi beruházás megvalósítása során minden kötelezettségét teljesíteni fogja.

Nincs mese, minden jel szerint úgy tűnik, célegyenesbe került Paks II. Fotó: Paks2

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy az eddig alkalmazott legjobb gyakorlatot, biztonságos technológiát alkalmazzák a paksi beruházáson is, és megjegyezte: az Európai Unióban ez lesz az első általuk épített atomerőmű. Jelezte: a beruházást felgyorsítják, jelenleg 140 magyar beszállító cég dolgozik az építkezésen, a munkavállalók száma az építkezés előrehaladásával nőni fog, számításuk szerint jövőre 2000-en dolgoznak majd a paksi beruházáson.

Magyar Levente a sajtótájékoztatón elmondta: egy év múlva sor kerül az első betonöntésre, amely után a felépítmények következnek.

Az államtitkár szerint a projekt visszafordíthatatlan, és meg fog épülni minden ezzel ellentétes kétség, törekvés ellenére.

Kapcsolódó cikk Egy erősen cenzúrázott dokumentum került napvilágra a Paksi Atomerőmű bővítéséről Hatodszor is módosították a paksi atomerőmű-bővítés kivitelezési szerződését - sok lényeges információt kitakartak, de így is maradt érdekesség. Az is biztosnak látszik, hogy a projekt tovább csúszik.

Kérdésre válaszolva Magyar Levente elmondta: biztató, hogy a projekt a tervezett ütemben valósulhat meg, és Magyarország energiafelhasználásának jelentős részét itt lehet majd előállítani.

Törekszenek arra, hogy a magyar beszállítói arány, hozzáadott hányad minél nagyobb részt képviseljen a nemzetközi projektben - mondta az államtitkár. Az MTI kérdésére válaszolva Alekszej Lihacsov elmondta, hogy a Paks II beruházáshoz szükséges erőművi berendezések gyártása elsőbbséget élvez, és mindent megtesznek azért, hogy az ide szánt eszközök időben elkészüljenek, és a 40 százalékos magyar hozzáadott hányad megvalósuljon.

A sajtótájékoztatót megelőzően a Roszatom bemutatta a Paks II területén folyó építkezést. Alekszandr Tupicin, a paksi atomerőmű építési projekt építési igazgatója egyebek közt bemutatta, hogy már szerkezetkész a betonvas-szerkezeteket összeszerelő üzem, elkészült a betonkeverőüzem, dolgoznak a résfalak kialakításán. Elmondta, hogy ez egy nemzetközi nagyberuházás, a területen mintegy 300-an dolgoznak folyamatosan az alvállalkozók révén, és jelentős köztük a magyar munkavállalók aránya. (MTI)