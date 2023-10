Nincs min meglepődni, újabb kínai akkuüzem jön

Leányvállalatot hozott létre Magyarországon az a kínai cég, amely a nyáron egy olyan gyárat avatott fel a Szecsuán tartománybeli Jibinben, ahol 172 hektáron évente 240 ezer tonna elektrolitot állítanak elő – írja a hvg.360.

A KunlunChem Hungary Kft. alapítója a Yibin Kunlun New Energy Co. Ltd., az új cég főtevékenységeként pedig az akkumulátorgyártást jegyezték be. A folyékony elektrolit az az anyag, amelyben a lítiumionok mozognak az akkumulátor elektródjai között, vagyis alapvető az akkugyártás folyamatában.

A KunlunChem ügyvezetője Guo Yingjun, aki egyben a kínai anyavállalat elnöke. A Kunlun-csoport a portál szerint

olyan kínai akkugyártók beszállítója, mint a Debrecenben megtelepedett CATL és az Eve Energy.

A dél-koreai Dongwha a Pest megyei Sóskúton építene elektrolitüzemet a környékbeliek tiltakozása közepette, ott évente 23 ezer tonnányit gyártanának a gödi és a komáromi akkumulátorgyárak igényeinek kielégítésére.