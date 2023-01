Nincs napirenden az öregségi nyugdíjkorhatár emelése

A helyreállítási terv egyik része magában foglalja "a nyugdíjrendszer közép- és hosszú távú költségvetési fenntarthatóságának és megfelelőségének javítását célzó reformot is". Vagyis úgy tűnt, hogy a nyugdíjkorhatár emelése is a javaslatok között szerepel. Most Komjáthi Imre MSZP-s országgyűlési képviselő Varga Mihályhoz intézett írásbeli kérdést, mely szerint "Mikortól és hány évre emeli az Orbán-kormány a nyugdíjkorhatárt?" - vette észre a Magyar Narancs.

Varga Mihály helyett Tállai András válaszolt, aki leszögezte:

Az öregségi nyugdíjkorhatár emelése nincs napirenden.

Komjáthi Imre arra is kíváncsi volt szintén írásbeli kérdés formájában, "Megszüntetik-e a "nők40" korai nyugdíjba vonulás lehetőségét? Milyen módon fogják szankcionálni a korai nyugdíjazást?

Tállai ebben a kérdésben is gyakorlatilag nemleges választ adott, miszerint: