Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

A választási ígéretek között az elmúlt hetekben a legfontosabb a 14 havi nyugdíj volt. A kormány tagjai ugyan óvatosak ennek bevezetése kapcsán, ami egyébként indokolt is – mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfői adásában. A jövő évi költségvetésben ugyanis mára korábbi ígéretekre sincs forrás.

Az utóbbi hetekben többször szóba került a 14. havi nyugdíj, majd Orbán Viktor azt közölte, döntés született annak szükségességéről. Ugyanakkor a bevezetés pontos ütemezéséről egyelőre nincsenek hivatalos információk. Ennek hátterében vélhetőleg az állhat, hogy a választásokhoz közeledve már számos ígéretet tett a kormány, illetve több intézkedés bevezetése megkezdődött (gyermekes anyák adómentessége, Otthon Start lakáshitel, 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel, stb.), amelyek így is erősen feszegetik a jövő évi büdzsét.

Az eredetileg 3,7 százalékos GDP-arányos hiány helyett már így is 4,5 százalék körüli deficit lehet, amit a nyugdíjasoknak adandó plusz juttatás tovább növelhet – mutatott rá a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában kollégánk, Király Béla M. Szűcs Péter riporternek.

Ráadásul a demográfiai folyamatok miatt komoly kihívások elé néz a magyar nyugdíjrendszer, hiszen egy évtized múlva nagy tömegek fejezhetik be az aktív pályafutásukat, a 70-es években születettek, miközben a munkaerőpiacra jóval kevesebb fiatal lép be. Emiatt könnyen lehet, hogy a megoldás a korhatár további növelése lesz. Ugyanakkor az idősebbek közül sokak számára egészségügyi vagy fizikai okokból már most is nehézséget jelent a munka, így egy komplex pénzügyi, szociális és egészségügyi problémát kellene megoldani.

A beszélgetést a fenti linken lehet meghallgatni.

