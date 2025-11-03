Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.

Az utóbbi hetekben többször szóba került a 14. havi nyugdíj, majd Orbán Viktor azt közölte, döntés született annak szükségességéről. Ugyanakkor a bevezetés pontos ütemezéséről egyelőre nincsenek hivatalos információk. Ennek hátterében vélhetőleg az állhat, hogy a választásokhoz közeledve már számos ígéretet tett a kormány, illetve több intézkedés bevezetése megkezdődött (gyermekes anyák adómentessége, Otthon Start lakáshitel, 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel, stb.), amelyek így is erősen feszegetik a jövő évi büdzsét.

Az eredetileg 3,7 százalékos GDP-arányos hiány helyett már így is 4,5 százalék körüli deficit lehet, amit a nyugdíjasoknak adandó plusz juttatás tovább növelhet – mutatott rá a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában kollégánk, Király Béla M. Szűcs Péter riporternek.

Kapcsolódó cikk „14 éve sarcoljátok a nyugdíjakat évi 400-450 ezer forinttal!” – olvasóink szkeptikusak Újabb ígéret: 14. havi nyugdij? A többség kiakadt.

Ráadásul a demográfiai folyamatok miatt komoly kihívások elé néz a magyar nyugdíjrendszer, hiszen egy évtized múlva nagy tömegek fejezhetik be az aktív pályafutásukat, a 70-es években születettek, miközben a munkaerőpiacra jóval kevesebb fiatal lép be. Emiatt könnyen lehet, hogy a megoldás a korhatár további növelése lesz. Ugyanakkor az idősebbek közül sokak számára egészségügyi vagy fizikai okokból már most is nehézséget jelent a munka, így egy komplex pénzügyi, szociális és egészségügyi problémát kellene megoldani.

A beszélgetést a fenti linken lehet meghallgatni.