Nógrád vármegye fideszes lordjai éttermes céggel hizlalták tovább a vagyonukat

Mindig nagy dolog, ha vállalkozó kedvű képviselőkről számolhatunk be, és most rögtön két fideszes honatya vendéglátós cégvásárlásáról tudunk megosztani részleteket. A nógrádi Becsó Zsoltról és a budapesti, de főleg a Badacsony környékén aktív Szatmáry Kristóf képviselőkről van szó. Közös bennük, hogy egyaránt van közük a vendéglátáshoz, hiszen a kormányzati felügyelet alatt működő Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt Kisfaludy-pályázaton korábban mindkettőjük panziója milliós vissza nem térítendő állami támogatást kapott.

Az Old Village Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft.-nek október 17-én lett a többségi tulajdonosa Becsó Károly, aki korábban maga is fideszes képviselő volt, valamint a kisebbségi tulajdonosa az Ara-Coeli Kft., amelynek Becsó Károly mellett a testvére, a jelenleg is aktív fideszes honatyaként tevékenykedő Becsó Zsolt a birtokosa. Az Old Village 2016 szeptembere óta létezik, fióktelepe Hollókőn, a Sport út 14. szám alatt volt és Kónyáné Szabó Mónika érdekeltségébe tartozik, aki most októberben eladta a cégét a Becsó testvéreknek.

A hollókői cím a Hotel Castellum, amely 2016 októberében nyílt meg Nógrád első négycsillagos szállodájaként és 20-25 ezer vendégéjszakát bonyolít le évente.

A beruházáshoz biztosított 500 millió forint uniós támogatás része annak a 2 milliárdot kitevő programnak, amelynek keretében tudatosan fejlesztjük a régió turisztikai vonzerejét és fogadóképességét

– fogalmazott a megnyitón Becsó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. A szálloda nem az Old Village érdekeltsége, de az éttermes cég egyik fióktelepe a hollókői címen volt.

Stabilan nyereséges társaságot vettek a Becsó testvérek: 2021-ben 42,4 millió forintos forgalom mellett 3,9 millió forintos pluszban zárt, tavaly pedig 21,6 millió forintos árbevétel egymillió forintos nyereséghez volt elég, miközben a saját tőke 50 millió forint fölé kúszott.

Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, Mészáros Beatrix, a tulajdonos Opus Global Nyrt. igazgatótanácsának elnöke, Mészáros Lőrinc, az Opus Global Nyrt. többségi tulajdonosa, Finta Ferenc, a Wamsler SE vezérigazgatója és Varga Mihály pénzügyminiszter (b-j) a tűzhelyeket és kandallókat gyártó salgótarjáni cég új üzemcsarnokának avatásán október 3-án. (MTI/Komka Péter)

Becsó Zsoltnak nem csak a privát bizniszei során fontos Hollókő, hanem állami és uniós pénzeket is próbál a térségbe irányítani, amelyek elosztásában kiemelten fontos szerepet játszik. Például november közepén fejeződött be a Hollókő Ófalu és a vár turisztikai fejlesztése című 1,3 milliárd forintos beruházás. A megvett Old Village Kft. nevét akár ófaluként is lehetne fordítani.

Nem ez lenne az első eset, amikor kísértetiesen emlékeztet a fideszes képviselő cégének új neve egy nagyszabású turisztikai fejlesztés nevére. A Telex számolt be arról 2021-ben, hogy Becsó pásztói székhelyű, szállodai szolgáltatással foglalkozó cégét Palóc Hotel Kft.-ről Enjoypark Kft.-re nevezték át. Tavaly nyáron pedig Becsó Zsolt Lázár János építési miniszterrel tárgyalt a Kelet-Nógrádban futó, illetve a tervezett fejlesztésekről és a beruházásokról, amelyek egyike a Nógrádi Enjoy Park.

Szatmáry Kristóf nem komplett megyék fejlesztési pénzeit mozgatja és irányítja, ennél sokkal szerényebb. Még 2016-ban vásárolt Badacsonytomaj külterületén egy 1,3 hektáros birtokot, és azóta ide van bejegyezve a 2014-ben alapított borászati cége, a Nimfeum Kft. is. A Villa Salve nevű panziója kapott állami támogatást, még a nyár elején pedig a Nimfeum egy éttermes leánycéggel gyarapodott Gastro Corso Kft.néven. A társaság eddig Szombathelyen tevékenykedett, de a fideszes képviselő érkezésével inkább a Badacsony lehet az új célterület.