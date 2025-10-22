Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Munkaerőpiac Munkanélküliség

Nőtt a munkanélküliség Magyarországon

mfor.hu

3 ezerrel, illetve 1 százalékponttal augusztushoz képest – közölte a KSH.

2025 szeptemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 669 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 218 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Foglalkoztatottság, 2025. július–szeptember

  • A 2025. július–szeptemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 679 ezer fő volt, 29 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 21 ezer fővel, 2 millió 470 ezerre, míg a nők esetében 2 millió 209 ezer főre mérséklődött.
  • A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 504 ezer fő dolgozott, mely 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 72 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 103 ezer fő volt.
  • A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,4 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,8 százalékot, a nők körében pedig 71,9 százalékot mutatott.

Munkanélküliség, 2025. július–szeptember

  • A 2025. július–szeptemberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 221 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5 százalék volt.
  • A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 101 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,6 százalék, a nők körében 4,4 százalékos értéket mutatott, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év július és szeptember közötti értékkel.
  • A munkakeresés átlagos időtartama 11,2 hónap volt, a munkanélküliek 45,6 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,3 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.
  • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. szeptember végén az egy évvel korábbihoz képest 3,6 százalékkal, 220 ezer főre mérséklődött.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

Erősödött a forint reggel a fő devizákkal szemben.

Százhalombattai Mol-tűzeset: pont a legnagyobb desztilláló üzem gyulladt ki

Százhalombattai Mol-tűzeset: pont a legnagyobb desztilláló üzem gyulladt ki

Ma még házon belül és kívül is abban van konszenzus, hogy a magyar ellátást nem veszélyezteti a tűzeset.

Balog Zoltán ökumenikus kurátorként dönthet a jegybank által utalt tízmilliókról

Balog Zoltán MNB-s tízmilliókról is dönthetett ökumenikus kurátorként

Találtunk még egy alapítványt, ahol még mindig a pedofilbotrányba belebukott Balog Zoltán a kurátor. Ide utalt a jegybank 97 millió forintot.

Egyelőre nem lesz euró Magyarországon, Varga Mihály azt is elmondta, miért

Egyelőre nem lesz euró Magyarországon, Varga Mihály azt is elmondta, miért

Óvatos és türelmes a jegybank, az inflációs cél fenntartása a legfontosabb feladat – mondta Varga Mihály jegybankelnök. Aranyat a rekord árfolyamon nem vásárolnak tovább, euró pedig továbbra sem lesz Magyarországon.

Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

Új szabályok az egyedi kormánydöntés útján megítélt támogatásokra

Október 18-tól új szabályok léptek életbe az egyedi kormánydöntés (EKD) útján megítélt támogatási rendszerben – közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség kedden.

Varga Mihály behúzta a kéziféket

Varga Mihály behúzta a kéziféket

  Októberben is maradt a 6,5 százalékos alapkamat. A jegybank monetáris tanácsa ismét óvatos maradt, tavaly szeptember óta nem nyúlt az irányadó rátához. 

Tovább pörög a brüsszeli kémbotrány: bíróság elé vinnék Orbán Viktor emberét

Tovább pörög a brüsszeli kémbotrány: bíróság elé vinnék Orbán Viktor emberét

A leváltás sem lenne elég, büntetést is érdemelne Várhelyi Olivér? Az uniós pénzek csapját pedig Svédország zárná el teljesen.

Szerbia fázhat rá leginkább a százhalombattai tűzesetre?

Szerbia fázhat rá leginkább a százhalombattai tűzesetre?

Az Erste Befektetési Zrt. szerint a Mol olajfinomítójánál történt baleset a régió energiaellátásra is negatívan hathat, különösen déli szomszédaink kerülhetnek nagy bajba.

NGM-államtitkár az Mfornak: Nem elvenni kell a kkv-któl, hanem adni nekik – Klasszis Podcast

A Klasszis Podcastban Szabados Richárddal, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárával beszélgettünk, annak apropóján, hogy a kormány október 6-ától a kis- és középvállalkozások számára is 3 százalékos kamattal teszi elérhetővé az addig 4,5 százalékos likviditási hitelt.

Visszaszóltak a benzinkutak a Molnak

Visszaszóltak a benzinkutak a Molnak

Bár a gázolaj nagykereskedelmi ára két forinttal lett csökkent, a töltőállomásokon csak egy forinttal lett alacsonyabb az átlagár.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168