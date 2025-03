Nőtt az elégedetlenség a magyar munkavállalók körében, kétharmaduk váltana egy éven belül

„Ebben a helyzetben idén kismértékben nőhet ugyan a fluktuáció tavalyhoz képest, arra azonban egyelőre kevés jel mutat, hogy újból jelentősen felpörögne a vállalatok közti bérverseny: a cégek többsége jelenleg nem is nagyon volna képes kigazdálkodni magasabb juttatásokat. Így aztán a jelenlegi, a fizetésekkel kapcsolatos elégedetlenségi szint várhatóan egész évben fennmarad az alkalmazottak körében”

Mind az elemzők, mind a kormányzat visszafogott gazdasági növekedéssel számol 2025-re, ami alacsony szinten tartja a munkaerő iránti keresletet is. Ezt az érintettek sem látják másként: a válaszadók 62 százaléka úgy érzi, hogy idén nehezebben lehet egy, a szakmájának megfelelő munkahelyen elhelyezkedni, mint egy évvel korábban . Tavaly ez az arány 59 százalék volt.

Két fővárosi kerületben lépte túl tavaly a nettó átlagbér a 700 ezer forintot. Sok járásban élőnek pedig be kell érnie a 300 ezer forint alatti összeggel.

„Ebben a helyzetben magas azok aránya, akik egy munkahelyváltástól várják anyagi problémáik megoldását – magyarázza Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója. – Jelenleg a válaszadók 66 százaléka tervez egy éven belüli munkahelyváltást, ami a covid-időszak óta a legmagasabb aránynak számít. Ráadásul lejjebb került a váltási küszöb is: már 20 százalékkal magasabb fizetésért is a munkavállalók 57 százaléka hagyná ott jelenlegi állását – tavaly ilyenkor ezt még csupán 44 százalékuk tette volna meg.”

