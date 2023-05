Novák Katalin belakta a Sándor-palotát: a világ legjobb zongorája és felturbózott autóflotta

Novák Katalin 2022. május 12-én költözött be a Sándor-palotába, és 2027 májusáig maradhat államfő, a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) 2022-es szerződései alapján pedig úgy tűnik, hogy az első női államfő érkezésével alapos lomtalanításon és lakberendezésen esett át az addig csak férfiak által használt hivatal. Eleve az intézmény neve is megváltozik, hiszen a fideszes kétharmad éppen annak a törvénynek a megszavazására készül, amely kimondaná: a Köztársasági Elnöki Hivatal új neve június 1-től hivatalosan is Sándor-palota lesz.

A legfontosabb értéknek azt tartom, hogy hittel és meggyőződéssel éljük az életünket és így végezzük a munkánkat is.

- olvasható a Sándor-palota oldalán a Novák Katalin államfőtől származó idézet és ars poetica.

A szerződésekből pedig úgy tűnik, hogy sem az időt, sem a pénzt nem sajnáltak arra, hogy megteremtsék a munkavégzéshez szükséges ideális körülményeket. Például 2022. decemberében a Cseke Hangszerjavító és Kereskedelmi Bt.-től 66,4 millió forintért beszereztek egy Steinway&Sons versenyzongorát az állami protokoll feladatok ellátására. Korábban is volt már zongora a Sándor-palota Tükörtermében: a Blikk írta meg 2012-ben, hogy 2010-ben még Schmitt Pálnak vásároltak zongorát, igaz, az nem 66 millió forintba került, hanem 2,5 millió forintba. Áder János pedig nem tudott zongorázni, ezért ritkán használták.

A bíróságok által többszörösen elítélt Budaházy Györgynek kegyelmet adó Novák Katalin ízlését dicsérheti, hogy a Steinway&Sons versenyzongorák a világ legjobb és legdrágább zongorái közé tartoznak. A Cseke Bt. honlapján található információk szerint a Steinway&Sons az 1853-as new-yorki megalapítása óta a mai modern zongorakészítés alapjait tette le, több mint 120 szabadalmával.

A legjobb konstrukció, mely világszerte a zongora építés alapjait képezi: a kimagasló minőségű anyagok kiválasztásával, felhasználásával, 80 százalék kézi munka, több mint 150 éves gyártási tapasztalat, a modern és környezetbarát gyártástechnológiával ötvözve, magas szintű marketing munka, az egész világra kiterjedő kereskedelmi hálózattal. Minden Steinway egyben egy eredeti és művészi darab is, kitünő konstrukció, elkötelezett mesterek által elkészítve

- olvasható a leírásban. A 66 millió forintos zongora nem olcsó, de természetesen van ennél drágább darab is.

Az új elnöki ciklushoz új irodai bútorok is kellettek a szerződések szerint. A KEH konkrétan a Nowy Styl Hungary Zrt.-vel kötött egy 67,7 millió forintos megállapodást. Ez szintén Novák Katalin ízlését dicsérheti, hiszen 2022-ben az Év irodája szakmai díjat a Nowy Styl kapta. Európa egyik legnagyobb iroda- és közösségi bútor gyártójáról van szó.

Piacvezető irodabútorgyártóként átfogó termékportfólióval rendelkezünk. A Nowy Styl portfóliójában több száz termék található. A különböző márkáknak köszönhetően az ügyfeleink igényeire szabott megoldásokat tudunk biztosítani, legyen szó irodákról vagy más terekről: stadionokról, repterekről, előadótermekről, mozikról vagy színházakról.

- vall magáról a Sándor-palota által kiválasztott cég, amely 2021-ben 2,2 milliárd forintos forgalom mellett 96 millió forintos profitot tudott összehozni.

Az autóflottát is frissítették a PORSCHE Hungaria Kereskedelmi Kft.-vel kötött összesen közel 280 millió forintos beszerzésekkel. Például vettek 5 darab elektromos autót 92,4 millió forintért és terepjárót 17,9 millió forintért. Persze valahol parkolni is kell, a Budai Vár pedig ebből a szempontból nem túl ideális, ezért a Várkapitányág Zrt.-től kibéreltek 77 darab parkolóhelyet 42,7 millió forintért 2023-ra a Várgarázs 2-ben, aminek megépítése eleve milliárdokba került a Palota úton.

Bár újra a vármegyék és főispánok korát éljük, azért ez mégis csak a XXI. század, ahol nem lehet létezni internet nélkül, ezért kicsit a Sándor-palota informatikai rendszerét is felturbózták. A szerződések listájából kiderült, hogy számos informatikai beszerzést sikerült lebonyolítani 2022-ben:

Bravogroup Rendszerház Kft. - Informatikai eszközbeszerzés - 5 620 292 forint, TIGRA Kft. - Informatikai eszközbeszerzés - 48 882 016 forint, iCentre-Hungary Kft. - Informatikai eszközbeszerzés - 6 313 589 forint, Nádor Rendszerház Kft. - Informatikai eszközbeszerzés - 53 246 150 forint, DAMIT INFORMATIKAI Kft. - Sándor-palota informatikai rendszer átvilágítás - 8 500 000 forint, Euro One Kft. - Informatikai eszközbeszerzés - 14 911 170 forint, Gloster Informatika Kft. - Informatikai eszközbeszerzés - 6 728 234 forint, Fotoplus Kft. - Infokommunációs eszközök - 14 734 200 forint, 99999 Kft. - Informatikai eszközbeszerzés - 23 626 186 forint.

Csak ezek együtt 182,5 millió forintot vittek el.

Az egyik legfontosabb szerződés azonban nem tárgyiasítható, hiszen közvélemény-kutatásról szól: 10 millió forintos szerződést ért ez a Fidesz-közeli Kutató Piac- és Véleménykutató Kft.-nek. Május 13-án meg is jelent a Nézőpont Intézet kutatásának eredménye, miszerint a magyarok többsége elégedett Novák Katalin köztársasági elnök eddigi munkájával és ennek hátterében az áll, hogy tevékenysége összhangban van az elvárásokkal.