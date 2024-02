Novák Katalin kegyelmi döntései más okból is igen furcsák

Az elmúlt napok egyik legmeglepőbb híre, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgató-helyettesének, akit kényszerítés kísérlete miatt ítéltek el ugyanabban az ügyben, amelyben az igazgatót a gyermekek ellen elkövetett szexuális zaklatás miatt meszelték el.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, csütörtök délután Orbán Viktor is beszállt a döntés után kialakult káoszba, bejelentve, hogy alkotmánymódosítást nyújtott be azért, hogy a jövőben ne legyen lehetséges, hogy kiskorú gyerekek sérelmére elkövetett bűncselkemény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

Az InfoStart cikkében a Novák Katalin előtti köztársasági elnökök kegyelmi statisztikáját nézte meg – a jelenlegi államfő igencsak kitűnik. A portál az Igazságügyi Minisztérium honlapjának segítségével a részletes kegyelmi statisztikákból leszűrte, hogy 1990-től napjainkig 29 717 ügyből 1680-ban adtak kegyelmet az államfők. A legtöbb kegyelmet Göncz Árpád adta (1245), míg Mádl Ferenc 138, Sólyom László 106, Schmitt Pál 23, Áder János 120, Novák Katalin 48 alkalommal élt ezzel a jogkörével.

A cikk szerint azután, hogy 2022 májusában Novák Katalin elfoglalta a köztársasági elnöki széket, 2023 végéig 514 kegyelmi kérvényt nyújtottak be, és csak 2023-ban 446-ból 40-et (8,97 százalék) hagyott jóvá, ilyen magas arányra nem volt példa 1997 óta – ezzel tehát jócskán kitűnik elődjei közül.