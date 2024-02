Novák Katalin nem fog lemondani, hiába ment neki Orbán Viktor - kiderült, önök mit gondolnak!

A csütörtök délután egyik komoly fejleménye az volt, hogy a kormány részéről Orbán Viktor reagált arra a jelentős felháborodást okozó ügyre, amely azért robbant ki, mert Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon igazgató-helyettesének, akit kényszerítés kísérlete miatt ítéltek el ugyanabban az ügyben, amelyben az igazgatót a gyermekek ellen elkövetett szexuális zaklatás miatt büntették.

A miniszterelnök Facebook-videójában egyebek mellett hangsúlyozta álláspontját, miszerint pedofiloknak nincsen kegyelem, majd bejelentette, hogy a kormány nevében alkotmánymódosítást nyújtott be azért, hogy a jövőben ne legyen lehetséges, hogy kiskorú gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson.

Mit lép Novák Katalin? Fotó: Facebook/Novák Katalin

A K. Endrének adott elnöki kegyelem napok óta lázban tartja a magyar társadalmat, köztük a Klasszis Média Lapcsoport olvasóit is, így az érkező többszáz komment mellett arra is kértük önöket, hogy szavazzanak, mit lép Novák Katalin azután, hogy már egykori pártjának első embere, Orbán Viktor is nyíltan szembement döntésével.

Ahogy az grafikonunkon is látszik, a kérdésre válaszoló, közel hétezer olvasónk többsége, 50,2 százalék szerint egyáltalán nem lesz következménye a kegyelmi botránynak, míg 19,4 százalék szerint bár a hivatalát nem hagyja el, de Novák Katalin el fogja ismerni, hogy hibát vétett.

A csütörtök esti részeredményhez képest jócskán megugrott azok aránya, akik úgy vélik, hogy Novák megkapta az útilaput, hiszen már 30,4 százalék, azaz a válaszolók közel harmada így vélekedik. Hasonló véleményen van például Török Gábor politikai elemző is, aki Facebook-posztjában arról írt, hogy a köztársasági elnök selyemzsinórt kapott.