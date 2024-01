Novák Katalin neve egy egészen meglepő listán tűnt fel

Az ünnepi időszakban nagyrészt felborult a szokásos hétköznapi program, hiszen december 25-én és 26-án is elsősorban karácsonyi filmekkel várták a kereskedelmi csatornák a nézőket. Ezen napok királya egyértelműen a TV2 által leadott, örök karácsonyi kedvenc második része, a ’Reszkessetek, betörők! – Elveszve New Yorkban’ lett, a teljes lakosság körében is igen erős, 759 ezres nézettséget hozó filmre a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában sem lehetett panasz:

a szegmenst 371 ezres nézőszámával és 32,3 százalékos közönségarányával toronymagasan nyerte az év utolsó hetében.

Az RTL legsikeresebb karácsonyi választásának a saját gyártású sikersorozat, az ’A mi kis falunk’ karácsonyi epizódja lett, ez december 25-én iratkozott fel a toplistára 582 ezer nézővel, besöpörve a győzelmet saját idősávjában.

Mi történt a két ünnep között?

December 27-29. között az RTL ismételten főleg csak filmekkel szórakoztatta a közönséget, ezek közül a legsikeresebbnek a péntekre választott Apróláb bizonyult, ez 220 ezer embert vonzott a képernyők elé. A csatorna ugyanakkor azzal vigasztalódhatott, hogy híradóját ebben az időszakban is igen jól nézték: átlagosan legalább 620 ezer néző követte minden alkalommal.

A TV2 a munkanapokra időzítette az óriási közönségkedvencnek bizonyuló ’Farm – VIP’ fináléját is, így a reality ezúttal is csak saját magával versenyzett a teljes lakosság körében legnézettebb műsor címéért,

a heti nyertes végül a Szabó Simon győzelmét hozó döntő lett, amelyet 945 ezren figyeltek élőben.

A csatorna a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is elégedett lehetett a ’Farm – VIP’ teljesítményével, hiszen itt utolsó hetében még 200 ezer feletti átlagos nézettséget, és 20 százalék körüli közönségarányt hozott.

Egy kuriózum azért akadt

Az 52. hét győztesei közt nem volt meglepetés, azonban a toplistát nézegetve így is felugrott a szemöldökünk. Ezúttal ugyanis sportesemény egyáltalán nem került be a legnézettebbek közé, feltűnt viszont az élmezőnyben a köztársasági elnök: Novák Katalin szilveszteri beszédét a közmédia két csatornája is leadta:

az M1-en 385 ezren,

míg a Duna TV-n 473 ezren nézték mindezt.

Az így elért, összesen több mint 850 ezres nézettséggel a köztársasági elnök összességében a heti toplista második helyén végzett – az erős debütáláshoz a nézettségi adatok listáján ezúton is gratulálunk.

Így alakult az év utolsó hete

Ahogy azt már a 2023-as év nézettségi adatait összefoglaló cikkünkben is írtuk, 2023. egyértelműen a TV2 éve volt.

Ezen a tendencián az 52. hét sem változtatott, és a csatorna elsősorban a ’Reszkessetek, betörők!’ második részének, valamint a ’Farm – VIP’ záróhetének köszönhetően a 18-49-es évesek körében mért, átlagos napi közönségarányok harcában 2023-ban utoljára a TV2 vitte el a pálmát, és 16,3 százalékával megelőzte az RTL-t, amely 11,4 százalékot ért el.