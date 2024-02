Orbán Viktor a Novák-botrányról: a gyermek bántalmazásakor kegyelemnek helye nincs, a lemondás helyes volt

A minden eddiginél nagyobb védelemmel ellátott Várkert Bazárban Orbán Viktor azzal kezdte beszédét, hogy a 2024-es év nem kezdődhetett volna rosszabbul. Mint mondta: "köztársasasági elnöki asszonyunk lemondott, ami mint egy rémálom, mindannyiunkat megvisel. A hazájáért dolgozó Magyarországot méltó módon képviselő asszony távozott. Úgy láttuk őt, mint aki odavaló. A magyarok jobbik énjét testítette meg, családanya, aki kedves és felkészült, és nem a fériak mércéje szerint akarta a rátermettségét bizonyítani. A maga természetes módján mutatta meg, hogy a nők gondolatvilága nélkülözhetetlen és pótolhatatlan a politikában is. Férfi és nő külön csak két fél, de együtt egy egész, akik boldog életet teremtenek a családban. Nagy veszteség ez Magyarország számára."

A lemondás oka

A lemondás okát Orbán Viktor szerint a magyarok többsége elutasította. Mint mondta, a lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet éppen ő bontotta meg, így ő maga helyreállítani már nem tudta. Az történt, aminek történnie kellett. A kibillent egyensúlyt megteremteni, a nemzetet újraegyesíteni csak a lemondásával és új elnök hivatalba lépésével lehet a miniszterelnök szerint. Az igazságügyi miniszter asszony (vagyis a már korábban távozott Varga Judit - a szerk.) az elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év gyakorlatát folytatva. Távozása elkerülhetetlen és igazságtalan kövezkezmény. "Jó emberek is hoznak rossz döntéseket. A legjobbakkal is megesik. Ha létezne időgép, és visszarepülnénk a múltba, kijavítanák a hibát. Így a kormányra vár a feladat, hogy a kizökkent időt helyrerakja és jogilag is orvosolja" - mondta Orbán. Hozzátéve, a gyermek bántalmazásakor kegyelemnek helye nincs, a lemondás helyes volt. Az igazságügyi miniszter munkáját megköszönte.