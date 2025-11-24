Novák Katalin rekordösszeggel feledtetné a kegyelmi botrányt

Rekordösszeget adományozott Novák Katalin volt államfő egy állami gondozott gyerekeket segítő alapítványnak – derül ki a parlament oldalára feltöltött adatokból. Ez azért érdekes, mert a fideszes politikus pont abba bukott bele 2024. február 10-én, hogy köztársasági elnökként kegyelmet adott a bicskei gyerekotthon pedofil exigazgatóját fedező bűntársnak. A botránya óta a gyerekek Magyarországon még kiszolgáltatottabbak lettek. Most viszont úgy döntött, hogy az évi 73 millió forintos adománykeretéből 50 millió forintot az ÁGOTA Alapítványnak (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány) ad oda, ezzel támogatva az alapítvány működését.

Ez merőben eltér Novák Katalin eddigi adományozási gyakorlatától. A korábbi évek adományait átnézve eddig 1-8 millió forint közötti összeget juttatott a volt államfő különböző alapítványoknak vagy egyesületeknek. Tehát korábban sokkal jobban szétaprózta a rendelkezésére álló 73 millió forintos keretet. A mostani 50 milliós forintos adomány abszolút rekordnak számít.

Novák Katalin 73 millió forint sorsáról dönthet

Fotó: Facebook/Novák Katalin

Hogy miért pont az ÁGOTA Alapítványra esett a választás, azt egyelőre nem lehet tudni, de a szervezet szegedi központtú, Novák Katalin pedig szegedi születésű. Az alapítvány éppen a napokban jelentett be egy új ösztöndíjprogramot: közcélú adományokból 50 millió forintnyi támogatást osztanak ki a sikeres pályázók között az első évben.

Módszertant dolgoztunk ki arra, miként lehet a gyermekek életminőségén javítani, hogyan lehet segíteni őket abban, hogy jobban be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Ennek nagyon fontos része, hogy mennyire tudnak továbbtanulni, hogyan tudnak szakmát szerezni. Az ösztöndíjprogramunk pont ezt szolgálja: közvetlenül motiváljuk őket arra, hogy kezdjenek el a tanulmányaikra is koncentrálni

– fogalmazott a november 17-i sajtótájékoztatón Osváth Viola, az alapítvány kuratóriumi titkára. Lapunk kérdésére ugyanakkor elmondta: bár az 50 millió forintos ösztöndíjprogram kerete éppen megegyezik a Novák Katalin volt államfő által adományozott összeggel, a program finanszírozási oldalát más közcélú adományokból is fedezik.

Azt a Telex írta meg 2024-ben, hogy a hivatalban lévő köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke és a volt államfők 2012 óta éves keretet kapnak a központi költségvetésből, hogy az általuk kiválasztott alapítványoknak és civil szervezeteknek adományozzák. A jogszabály szerint a köztársasági elnök és elődei pályázat útján vagy egyedi döntés alapján oszthatnak adományt. A törvény egy korlátot vezetett csak be: nem lehet közcélú felajánlásban részesíteni pártot, pártnak anyagi támogatást nyújtó szervezetet, és közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetet.

Novák Katalin eddigi legnagyobb adománya 8 millió forint volt. Ezt 2023-ban a Magyar Református Egyház egyik alapítványa, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány kapta a kárpátaljai Borzsa vári hagyományőrző csoport és tehetséggondozó iskola működésének támogatására. A református alapítvány választása azért is volt érdekes, mert az alapítvány anyaszervezete, a Magyar Református Egyház zsinati elnöke akkor még Balog Zoltán volt, aki Novák elnöki tanácsadója és régi bizalmasa. Az Emmi korábbi minisztere járta ki a köztársasági elnöknél a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját fedező K. Endre kegyelmét, mert állítása szerint nagyon aránytalannak érezte a jogerős bírósági büntetést.

Kapcsolódó cikk Munkába állt Novák Katalin, megszűnt a tiszteletdíja 5,7 millió bruttóról kellett lemondania.

A reformátusok továbbra is szívügye Novák Katalinnak, hiszen idén a Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató-mentőcsoportja kapott tőle egymillió forintot a működésre.