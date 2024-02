Novák Katalinnak vadiúj nagykonyhát kellene otthagynia a Sándor-palotában

Nagyon rosszkor jött Novák Katalin köztársasági elnöknek a kegyelmi botrány abból a szempontból is, hogy az elmúlt közel két évben sem az időt, sem a pénzt nem sajnálta arra, hogy a maga kifinomult ízlése szerint rendezze be, újítsa fel az addig csak férfiak által használt Sándor-palotát. Erre mire éppen befejezéséhez közeledne a lomtalanítással és lakberendezéssel, kitör a kegyelmi botrány. Pedig az államfői hivatal 2022-es és 2023-as szerződéseit átnézve bőven volt dolga Novák Katalinnak, hogy valahogy végre kinézzen hivatali otthona.

Hogy csak néhányat említsünk a tavaly októbertől decemberig kötött szerződésekből: a Skill-Trade Kft.-től 8,3 millió forintos megállapodást kötöttek nagykonyhai eszközök beszerzésére és üzemeltetésére.

1991 óta foglalkozunk konyhatechnológiai tervezéssel, vendéglátóipari gépek forgalmazásával, teljeskörű kivitelezéssel, beüzemeléssel és szervizzel. Kizárólagos joggal importálunk és forgalmazunk európai és ázsiai termékeket. Mára a piac egyik meghatározó szereplőjévé váltunk

- ez a Skill Trade bemutatkozása. Referenciáik alapján jó választásnak tűnik, hiszen luxus éttermek és szállodák konyháit is ők rakták össze.

Novák Katalin divatos. Fotó: MTI/Sándor-palota

Bútorokra rengeteget költöttek az elmúlt közel 2 évben. Legutóbb a Balaton Bútor Kft.-vel írtak alá egy 35 millió forintos szerződést irodabútorokra. A cég bevallása szerint a neves magyar, svéd, norvég, brit és német tervezők, valamint a kiváló asztalosmester gárda kreativitásának és szakértelmének köszönhetően a Balaton Bútor termékei elegánsan belesimulnak a hétköznapi enteriőrökbe, sokkal élvezetesebbé téve a munkát és a feltöltődést egyaránt. Amúgy pedig Matolcsy György jegybankelnök fiának volt cégéről van szó.

Szintén mindig kiemelten fontos szempont volt, hogy a kocsikkal minden rendben legyen. Az autóflottát a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.-től vett 28,5 millió forintos személygépjárművel dobták kicsit fel. Ezeken kívül még szépen mentek a milliók a Sándor-palota informatikai hálózatára, ügyvédekre, valamint a légtechnikai csőhálózat tisztítására is.

Lapunk korábban megírta, hogy Novák Katalin nagyon odafigyel a megítélésére. A sajtófigyelést a kormányközeli Nézőpont csoporthoz tartozó Observer Kft. végezte el számára tavaly 12 millió forintért. Míg 2022-ben 10 millió forintért vásárolt a Sándor-palota közvélemény-kutatást a Fidesz-közeli Kutató Piac- és Véleménykutató Kft.-től, 2023-ban viszont tíz alkalmas kutatást rendeltek meg az ellenzékiséggel nem vádolható Nézőpont Intézettől 14,8 millió forintért.

Az egyik legvitatottabb beszerzés viszont egy zongora volt. Szintén az mfor.hu írta meg, hogy a Cseke Hangszerjavító és Kereskedelmi Bt.-től 66,4 millió forintért beszereztek egy Steinway&Sons versenyzongorát az állami protokollfeladatok ellátására. A Steinway&Sons versenyzongorák a világ legjobb és legdrágább zongorái közé tartoznak.

Novák Katalin hosszú távra tervezte a Sándor-palota átalakítását. Az első női államfő 2022. május 12-én költözött be a palotába, és elvileg 2027 májusáig maradhat. Eleve az intézmény neve is megváltozott, hiszen a fideszes kétharmad megszavazta, hogy a Köztársasági Elnöki Hivatal új neve tavaly június 1-től hivatalosan is Sándor-palota. Folyamatosak voltak a szervezeti és személyzeti változások is: 2024. január 1-jét követően egy főigazgató vezeti a hivatali szervezetet, amely tisztségre az államfő Schanda Tamást nevezte ki. Létrejött a Kiemelt Figyelmet Érdemlőkért Felelős Igazgatóság, amelyet 2024. január 1-jétől Victor Katalin korábbi elnöki tanácsadó vezet, valamint a Koordinációs Igazgatóság, amelynek vezetője február 1-jétől látja el feladatát.