Trendszerű forintgyengülés és BUX-szárnyalás várható jövőre

Idén év elejétől mostanáig a hazai GDP-várakozások alaposan csökkentek, a 2025-ös GDP-re vonatkozók 2,5 százalékról 0,5-re, a 2026-os teljesítményre vonatkozók pedig 3,2 százalékról 2,3-ra – mondta el Jobbágy Sándor, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető elemzője a cég hétfői sajtóbeszélgetésén. De vannak persze az átlagnál pesszimistább elemzők is.

Jövőre így is az ideinél lényegesen nagyobb növekedés várható, a korábbiakhoz képest ez is jó eredmény, főleg azt figyelembe véve, hogy a hazai beruházások mennyire alacsony szintre estek vissza.

Magyarországi makrogazdasági előrejelzések. Forrás: Concorde Értékpapír Zrt.

Három év stagnálásközeli állapot után végre két százalék feletti növekedés várható – mondta az elemző. Várható egy lényeges reálbér-növekedés is, ahogy a minimálbér is infláció feletti mértékben növekszik.

Komolyabb gazdasági növekedést Jobbágy Sándor azonban legkorábban csak 2027-ben vár. Lengyelországban eközben évi három százalék felett maradhat a növekedés.

Mikor jön kamatcsökkentés?

A hazai infláció tovább csökkenhet ugyan a brókercég szerint, de nem nagy mértékben, így 2026-ban 3,7 százalék lehet. Felfelé mutató kockázatok bőven vannak a pénzromlásban, kockázati tényezőt jelentenek például az energiaárak, valamint a különböző központi árszabályozási intézkedések kivezetésének következményei is, amelyeket tekintve nem egyértelmű a várható hatás.

Jövőre a Fed-től és az EKB-től is jöhet még kamatcsökkentés, bár az eurózónában a kamatszint megtartása is a lehetséges opciók közé tartozik. Az MNB-től az év második felében, sőt lehet, hogy csak 2026 utolsó negyedévében vár mintegy 0,5 százalékpontos kamatcsökkentést a brókercég.

Magasabb lehet a hiány

A kormány nemrég öt százalékra emelte a várható a költségvetési hiányt, de a várakozások eddig is 4,5 és 5,0 százalék között voltak, így ez nem nagy meglepetés. Ez az új terv tartható lehet az idén, mivel az intézkedések egy része csak jövőre érezteti hatását. Akkor viszont nehéz lesz ezt tartani, ezért az elemzők is szkeptikusabbak, átlagosan inkább 5,5 százalékot várnak.

Régiós makrogazdasági előrejelzések. Forrás: Concorde Értékpapír Zrt., Bloomberg

Nem olcsó a forint, de…

A forint reálárfolyama az inflációval kiigazítva most azt mutatja, hogy nem olcsó a fizetőeszközünk. Ez viszont még nem jelenti azt, hogy feltétlenül most kell gyengülnie. A viszonylag erős árfolyamot a gazdaság magasabb hatékonyságával lehetne ellensúlyozni, hogy versenyezni tudjunk akár más európai, akár az ázsiai termékekkel.

Lehet, hogy a forint még itt fog maradni egy darabig, de ennek mindenképpen vannak gazdaságpolitikai hatásai – mondta el Móró Tamás vezető stratéga.

Gyurcsik Attila vezérigazgató szerint valójában elfogyott a mozgástér a forint árfolyamánál. A lakosság egyre nagyobb mértékben devizában takarít meg, a jövőbeni forintgyengülés pedig az inflációt növelné (ami tovább gyengíthetné a forintot és növelhetné a devizamegtakarításokat). Mindez az MNB lehetőségeit beszűkíti.

A forint árfolyama inflációval korrigálva.

Ingadozás után lassan gyengülhet a forint

Idén év végén 383, jövőre 391 forintos euróárat várnak a brókercégnél, de jelentős bizonytalansággal. A monetáris politika várhatóan megteszi, ami tőle telhető, az árfolyam trendjében az első félévben várhatóan nem lesz változás. A választások azonban a korábbi tapasztalatok alapján megnövelik az árfolyam volatilitását, mivel bizonytalanságot okoznak, és nő a gazdaságpolitika megváltozásának a veszélye.

Március-áprilisban tehát jelentős ingadozás várható, de gyengülő trend várhatóan nem alakul ki. Később azonban „muszáj lesz valamikor visszatérni a realitásokhoz”, azaz a forintárfolyam csökkenésére, mérsékelt forintgyengülésre számítanak a Concorde-nál az év második felében. Várakozásaik szerint azonban nem lesz akkora a gyengülés, hogy a kamatkülönbözetet fedezze (vagyis jobban megérje devizában megtakarítani), mindössze 2-3 százalék mínuszt valószínűsítenek.

A lengyel példa

A hosszú távú tényezők tehát némi forintgyengülést indokolnának, de ettől rövidebb távon, hosszú hónapokon keresztül is el tud térni az árfolyam – mondták el.

Az áprilisi parlamenti választás az euró-forint pályát is átírhatja a brókercég szerint. Ez a 2023 őszi lengyel választások idején látott zloty-volatilitáshoz hasonló mozgást eredményezhet.

Így 2026 első félévében 375-395 közötti euró-forint sávra, 2026 második félévében trendszerű forintgyengülésre számítanak.

Alulértékeltek a régiós részvények

A régiós részvénypiac egészen alacsony értékeltségű, és nem volt ritka idén a 60-70 százalékos indexemelkedés sem. Az utóbbi években csak 7-8-9-es P/E-vel forogtak a lengyel, magyar papírok, miközben a fejlett piaci, amerikai társaik ennek többszörösével (az utóbbi jellemzően minimum 20 felett) – foglalta össze Bukta Gábor elemzési üzletágvezető. Három tényező befolyásolja elsősorban ezt az értékeltséget:

Mekkora profitot tud a cég elérni részvényenként – ebben a magyar papírok kiemelkedően teljesítettek.

Mekkora nyereségnövekedést tudott elérni. Ez is jól alakult.

Mekkora a befektetők által az adott piacon elvárt hozam, amit az érzékelt kockázat befolyásol. Ez utóbbi húzza le elsősorban a régiós piacokat.

Mennyi lesz a BUX-index jövőre?

Mi kellene az elvárt hozam csökkenéséhez az elemzők szerint? Kiszámítható gazdaságpolitika, geopolitikai nyugalom. E két tényező hatására a régió alacsonyabb kockázati besorolású országcsoportba kerülhetne, ami jelentős részvényár-emelkedést indukálhatna.

Az orosz-ukrán háború valamilyen szintű lezárására (fegyverszünet, frontok befagyasztása vagy békemegállapodás) a következő fél évben 90 százalékos valószínűséget látnak. Emiatt 2026 első felében a béke trade ismét megtámogathatja a teljes közép-kelet-európai régiót.

A brókercég BUX indexre vonatkozó célára 2026 végéig 125 ezer pont, ami durván 15 százalékos emelkedési potenciál a jelenlegi szinthez képest. De ha a háborúban valamiféle megállapodás születne, akkor további 10-15 százalékos emelkedésre látnak jó esélyt.

A magyar blue chip-részvények a Concorde Értékpapír várakozásai alapján. Hogyan hatnak a választások?

Hogyan hatnak majd a választások a hazai piacra? A GDP-re vagy az inflációra 2026-ban még várhatóan nem lesz hatással egy esetleges politikai változás, csak 2027-ben. Akkor viszont több forgatókönyv is elképzelhető.

Az EU-támogatások kérdése politikafüggő. Az EU-pénzek döntő jelentőségűek lehetnek a magyar gazdaságban több éven keresztül is, de az alappályát nem fogják érdemben megváltoztatni. Az EU-s pénzek pozitív értelmű változása (tehát ha a jelenleginél több uniós pénzhez férhetnénk hozzá) biztosan okozna egy egyszeri pozitív reakciót, de ez a hatás is majd hosszabb távon jelentkezne.

Jelenleg sok EU-s pénzhez nem férünk hozzá, ráadásul más, elvileg hozzáférhető összegeket a gyakorlatban nem tudunk kihasználni, például keresleti problémák miatt.

A lengyelek után loholunk

Jellemző, hogy egyes befektetők úgy gondolják, egy kormányváltásnak lehet forinterősítő hatása. Mások szerint viszont éppen a kormány stabilitásának, a változatlanságnak lenne ilyen következménye – hangzott el. Az eddigi kormány korábbi lazításai után például mindig voltak stabilizációs lépések, nem szálltak el a kiadások.

A lengyelek jóval nagyobb gazdasági növekedést tudnak elérni jóval kisebb infláció mellett, vajon mi ennek az oka? – szólt as kérdés. Ezen jó lenne elgondolkodni a választások után, hangzott a válasz. Móró Tamás szerint ez elsősorban annak köszönhető, hogy ott nem haladja meg a bérek emelkedése a termelékenység növekedését. A magyar jegybank viszont felismerte az infláció veszélyeit, és szigorúságával tesz ellene.