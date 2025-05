November közepéig marad a rendeleti kormányzás

A törvénymódosítást a kormány javasolta, az Országgyűlés pedig fel is hatalmazta, hogy a veszélyhelyzetet 2025. november 14-ig meghosszabbítsa. A Sulyok Tamás államfő által aláírt törvény keddtől hatályos. Orbán Viktor még a 2022-es kampány idején jelentette be, hogy a háború miatt stratégiai nyugalom kell, majd miután esküt tett kormánya egy Facebookon közétett videóban háborús veszélyhelyzetet hirdetett, miután az Országgyűlés megszavazta az Alaptörvény tizedik módosítását, amely ezt lehetővé tette.

továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!