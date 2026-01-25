4p

Nyerges Zsolt szőröstül-bőröstül bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét

Vég Márton
Vég Márton

A közbeszerzéseken továbbra is sikeres a Civil Zrt., így zökkenőmentesen zsilipelt át Pintér Sándor belügyminiszter volt cége az új tulajdonoshoz.

Mostanra teljes egészében Nyerges Zsolté lett az őrző-védő szektor legnagyobb hazai cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. Azt lapunk írta meg elsőként tavaly nyáron, hogy a milliárdos üzletember többségi tulajdonos lett a Civil Zrt.-ben, amely korábban sokáig Pintér Sándor belügyminiszter érdekeltsége volt (2003 és 2010 között volt közvetlen irányítást biztosító részesedése).

Nyerges Zsolt sokáig viszonylag inaktív volt, de tavaly tavasszal megjelent róla egy hír, miszerint N.E.Z. Investment Zrt. néven alapított egy tanácsadó céget. Ebben tulajdonostársa a volt közgépes vezető, Sárvári Tamás Mihály, akivel 2017 és 2022 között Svájcban működtették a N.E.Z. Management & Consulting AG nevű vállalkozásukat. Ez a N.E.Z. Investment Zrt. lett a N.E.Z. Capital Kft. tulajdonosa, amely végül a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét.

Nyerges Zsolt egyedüli tulajdonos lett
Nyerges Zsolt egyedüli tulajdonos lett
Fotó: MTI

Nem tartott sokáig ez a tulajdonosi struktúra. Nyilvános cégadatok szerint Sárvári Tamás tavaly november 12-e óta már nem kisebbségi tulajdonos, hanem csak a Civil Zrt. igazgatósági tagja, a helyét az Arno'99 Zrt. vette át, amely Nyerges Zsolt egyik régi vállalkozása. Így tehát mostanra Nyerges Zsolt személyesen és egy az egyik cégén keresztül birtololja a Civil Zrt.-t. Az Arno’99 egyébként nem teljesen ismeretlen a politikai nyilvánosság előtt: ez a cég alapította 2006-ban az E-OS cégcsoporthoz tartozó E-OS Energiakereskedő Zrt.-t, amely az Elios első részvényese volt.

Persze, egyáltalán nem biztos, hogy Nyerges Zsolt lesz a valódi, végső tulajdonos. A milliárdos ugyanis leginkább arról híres, hogy ő csak átmeneti birtokos szokott lenni. Nyerges a 2018-as választás után, Simicska Lajos háttérbe vonulását követően vette át a Közgép-birodalom irányítását, amit aztán gyorsan tovább is adott Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak.

A Civil Zrt.-nek korábban küldtünk kérdést, hogy miért döntöttek az eladás mellett, de nem érkezett válasz. Mindenesetre Nyerges Zsolt így már egyedül dönthet egy évi 50 milliárd forintos csomag sorsáról. A Civil Zrt. sokáig Pintér Sándor belügyminiszter tulajdonában állt, amíg miniszterré nem nevezték — 2003 és 2010 között közvetlen irányítást biztosító részesedése volt. A társaság azonban egészen mostanáig a belügyminiszter bizalmasaihoz tartozott: tavaly júliusig az igazgatóság elnöke Tasnádi László volt, aki 2016 végéig Pintér rendészeti államtitkáraként dolgozott.

Forgalmát tekintve története legjobb évét zárta a Civil Zrt. 2024-ben, ábevétele 3,5 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbit, így az rekordot jelentő 32,2 milliárd forintot tett ki. Az évi 50 milliárd forintos csomag pedig egy leánycégnek köszönhető: a Civil Rendszertechnika Zrt. szintén rekord évet zárt, a 19,1 milliárd forintos forgalomból 2,3 milliárd forint nyereség jött össze. Míg az anyacég egy klasszikus őrző-védő társaság, addig a leánycég sokkal kifinomultabb módszerekkel dolgozik.

Szintén lapunk írta meg, hogy mielőtt Nyerges Zsolt cégcsoportja a N.E.Z. Capital Kft.-n keresztül megvette volna a Civil Biztonsági Zrt.-t, gyorsan még átrendezték a legnagyobb hazai őrző-védő társaság jelentős vagyonát: 2024. december 16-án a vagyon egy részét átpakolták az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez, ahol a belügyminiszter lánya, Brindzáné Pintér Csillag a vezérigazgató. Összesen 328 millió forintnyi vagyont tettek át a Pintér Sándor lánya által igazgatott társaságba. Az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez például a szerényen négycsillagosnak jelzett, de valójában luxusminőségű és minimálisan hirdetett Hotel Lovasberény tartozik.

A tulajdonosváltás előtt és után is rendkívül sikeresen szerepel a Civil Zrt. a közbeszerzéseken. Legutóbb például az állami tulajdonban lévő Kincsem Park vagyonvédelmi tenderét nyerték el 2026-ra egy 130 millió forintos ajánlattal.

