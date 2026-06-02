Nyerges Zsoltnak milliárdokat termelt a NER legnagyobb őrző-védő cége

Megkereste az első milliárdjait Nyerges Zsolt a Civil Biztonsági Zrt. tulajdonosaként is – derül ki a cég 2025-ös beszámolójából. Évek óta az áprilisi országgyűlési választáson megbukott NER által leuralt terep az őrző-védő szektor és az eddig kijött céges beszámolók szerint az erősorrend sem változott: stabilan Pintér Sándor volt cégének a hátát nézi a mezőny. A 2023-as 9 milliárd forintot követően a 2024-es teljesítmény után már 9,7 milliárdos osztalék kifizetését hagyta jóvá a korábban a volt belügyminiszterhez tartozó Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.. Nyerges Zsoltnak valamivel kevesebbel kell beérnie a 2025-ös teljesítmény után.

Pedig az állami megbízásokkal gazdagon ellátott társaság 2024 után 2025-ben is a forgalmát tekintve története legjobb évét zárta. Érdemes folyamatában látni a történteket: 2024-ben a Civil Zrt. árbevétele a rekordot jelentő 32,2 milliárd forintot tett ki. A profit viszont ennek ellenére csökkent: a 2023-as 10,1 milliárdról 7,1 milliárd forintra. Ennek ellenére a tulajdonosi közgyűlésen az a döntés született, hogy az eredménytartalékból még hozzácsapnak 2,6 milliárd forintot. Így jött ki a 9,7 milliárd forintos osztalék, amit a cég ráér 2026 végéig kifizetni.

Nyerges Zsoltnak fial a Civil Zrt.

Tudni kell, hogy 2024-ben még Pintér Sándor bizalmasaihoz tartozott az őrző-védő vállalkozás: egyszemélyes tulajdonosa a Prostasia Zrt. volt, amely szervezetében még 2023 nyarán történt egy jelentős változás: a két részvényes, Tölgyesi Vilmos, valamint Szabó Péter volt rendőr dandártábornok, a belső elhárítás korábbi vezetője úgy döntöttek, részvényeiket közös tulajdonba helyezik (amúgy egy ügyvéd képviselte őket).

A hatalmas profitok ellenére 2025-ben váratlanul úgy döntöttek, hogy eladják az őrző-védő szektor legnagyobb hazai cégét. A vevő pedig Nyerges Zsolt cégcsoportja lett. Mielőtt ez a N.E.Z. Capital Kft.-n keresztül megvette volna a Civil Biztonsági Zrt.-t, 2025 nyarán, gyorsan még átrendezték a legnagyobb hazai őrző-védő társaság jelentős vagyonát: 2024. december 16-án a vagyon egy részét átpakolták az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez, ahol a belügyminiszter lánya, Brindzáné Pintér Csillag a vezérigazgató. Összesen 328 millió forintnyi vagyont tettek át a Pintér Sándor lánya által igazgatott társaságba. Az Ingatlan Gyám 2019 Zrt.-hez például a szerényen négycsillagosnak jelzett, de valójában luxusminőségű és minimálisan hirdetett Hotel Lovasberény tartozik.

Mostanra teljes egészében Nyerges Zsoltnak fial a cég. Lapunk írta meg januárban, hogy Nyerges sokáig viszonylag inaktív volt, de tavaly tavasszal megjelent róla egy hír, miszerint N.E.Z. Investment Zrt. néven alapított egy tanácsadó céget. Ebben tulajdonostársa a volt közgépes vezető, Sárvári Tamás Mihály, akivel 2017 és 2022 között Svájcban működtették a N.E.Z. Management & Consulting AG nevű vállalkozásukat. Ez a N.E.Z. Investment Zrt. lett a N.E.Z. Capital Kft. tulajdonosa, amely végül a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével bekebelezte a NER legnagyobb őrző-védő cégét. Nem tartott sokáig ez a tulajdonosi struktúra. Nyilvános cégadatok szerint Sárvári Tamás tavaly november 12-e óta már nem kisebbségi tulajdonos, hanem csak a Civil Zrt. igazgatósági tagja. A helyét az Arno'99 Zrt. vette át, amely Nyerges Zsolt egyik régi vállalkozása. Így tehát mostanra Nyerges Zsolt személyesen és az egyik cégén keresztül birtokolja a Civil Zrt.-t.

A céges beszámoló szerint 2025-ben a Civil Zrt. árbevétele 33,8 milliárd forintra növekedett a 2024-es 32,2 milliárdról, a profit pedig ezúttal 5,8 milliárd forint lett.

Az Alapító elfogadja, hogy 5,1 milliárd forint osztalék kerüljön kifizetésre az Alapító részére azzal, hogy az osztalék megállapítása és kifizetése felfüggesztő feltétel mellett történik, és kizárólag abban az esetben válik hatályossá, illetve az osztalék kifizetése akkor esedékes, ha a Gránit Bank Nyrt. az osztalék megállapítását és kifizetését előzetesen írásban jóváhagyja

– olvasható az alapítói döntésben, ahol az alapító a N.E.Z. Capital Kft., mint a Civil Zrt. egyedüli részvényese. Mintegy 707 millió forintot pedig tartalékba helyeztek.

Nyerges Zsolt leginkább arról híres, hogy ő csak átmeneti tulajdonos szokott lenni egy társaságban. Nyerges a 2018-as választás után, Simicska Lajos háttérbe vonulását követően vette át a Közgép-birodalom irányítását, amit aztán gyorsan tovább is adott Mészáros Lőrinc üzlettársának, Szíjj Lászlónak.