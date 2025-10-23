Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Makró megtakarítás MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

Nyílik a társadalmi olló Magyarországon

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Mélyültek a társadalmi rétegek közötti vagyoni különbségek Magyarországon. 2020 után a háztartások héttizedénél csökkent a megtakarítások értéke.

Tovább mélyültek a társadalmi különbségek az anyagiak terén, miközben a már eleve a gazdagok vagyona egyre gyorsuló ütemben gyarapodik, az átlagos családok hozzájuk képest egyre szűkösebben élnek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen megjelent Megtakarítási jelentéséből. A magyar háztartások vagyonát és megtakarítási szokásait elemző kiadvány szerzői az egyik fejezetben megállapítják, hogy a pénzügyi vagyon koncentráltsága Magyarországon nemzetközi mércével mérve is kiemelkedően magas. Ez egy 2023 őszén készült, de csak az idén publikált, a háztartások vagyonát vizsgáló felmérésből derült ki. 

A magyar háztartások pénzügyi vagyona az egyik legnagyobb arányban összpontosul a vagyonosabb rétegeknél: a felső tíz százaléknál koncentrálódik a pénzügyi vagyon 72 százaléka. Ezzel szemben a régiós országok közül Szlovákiában 70 százalék alatt, míg Németországban 60 százalék közelében van a felső tíz százalék pénzügyi vagyon részesedése. Magyarországon a társadalom nettó vagyon szerinti alsó fele a pénzügyi vagyon csupán öt százalékát birtokolja, amit a német és az osztrák, de különösen a szlovák adat is meghalad. A régiós országok közül egyedül Horvátországban koncentráltabb a pénzügyi vagyon: ott a felső tized a pénzügyi vagyon 83 százaléka felett rendelkezik.

A szegényebb rétegek minden jövedelmüket elköltik

Magyarországon az alsó jövedelmi ötöd, vagyis a háztartások legszegényebb 20 százaléka jóformán egyáltalán nem képes félretenni. A tanulmány szerint az ilyen családok több mint 80 százalékának a rendszeres kiadásai (rezsiszámlák, élelmiszer) meghaladják a bevételeit, vagyis a teljes jövedelmük elmegy hónapról hónapra. A felső jövedelmi tizedben is sokan vannak persze, akik felélik az összes bevételüket, nagyjából 40 százalék így tesz, a maradék 60 százalék viszont többet keres, mint amennyit az alapvető kiadásokra elkölt. 

Az eurózónában ennél sokkal jobbak az arányok: a legszegényebb ötödnek csupán a kétharmada költi el hónapról hónapra a pénzét a napi megélhetésre, a legvagyonosabb tizednél pedig 30 százalék körül van ez az arány. 

Romlott a helyzet az elmúlt években

Az MNB tanulmánya azt is megállapítja, hogy 2017 és 2020 között még sikerült a szegényebbeknek valamelyest felzárkózniuk a vagyonos rétegekhez, csökkentek a vagyoni különbségek. 2020 és 2023 között azonban megfordult a trend, a járvány és a megugró infláció miatt ismét nyílni kezdett az olló a szegények és a gazdagok között. Az MNB 2014 óta méri fel a háztartások vagyoni helyzetét, a három évente készülő felmérés legutóbb 2023 őszén vette górcső alá a családok vagyonát. 

2023-ban a háztartások 33 százalékának nem volt érdemi pénzügyi tartaléka, ez az arány ugyanakkor az alsóbb jövedelmi szegmensekben sokkal magasabb volt. Az alsó tíz százaléknál például 60 százalék körül alakult azok aránya, akik még egyetlen hónapra elegendő tartalékkal sem rendelkeznek. 2020 és 2023 között egyébként minden jövedelmi szegmensben nőtt az olyan családok aránya, akiknek nem volt egy havi tartaléka sem. 

A családok 70 százaléka szegényebb lett

Az is kiderült a felmérésből, hogy a likvid pénzügyi vagyon növekedése egyenlőtlenül oszlott meg a háztartások között: csak a háztartások legfelső ötödében ment végbe igazán jelentős növekedés. Sőt az alsó 60 százaléknál jellemzően csökkent a megtakarítások medián értéke, ami a 2022-es, 2023-as extrém magas infláció tükrében különösen elkeserítő fejlemény. A jegybanki tanulmány szerint az infláció nem csak a szegények, de a középosztály adója is lett ebben az időszakban, gyakorlatilag a lakosság alsó 70 százalékának a megtakarításai nem tartottak lépést a pénzromlás ütemével.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

Nem kerülünk ünnepi hangulatba, ha a forintra nézünk

Gyengülünk a főbb devizákkal szemben.

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Adót emelne az Európai Bizottság, és ez akár az egészségünknek is jót tehet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is küzdelmes feladatnak tartja az alkoholos italok adójának emelését, de az Európai Bizottság felvette a napirendjére. A magyar jegybank is egyetért a lépéssel, ők a kiemelten rossz minőségű röviditalok fogyasztását csökkentenék adóemeléssel. Magyarországon már nem olyan olcsó az ivás, mint öt éve: az árak megelőzték az osztrák és a német szintet is.

Nem akármilyen tárgyalásokat kezd Szijjártó Péter az amerikai kormánnyal

Nem akármilyen tárgyalásokat kezd Szijjártó Péter az amerikai kormánnyal

A paksi erőművet érinti.

Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-alapítványok botrányának

Még mindig nincs gyanúsítottja az MNB-alapítványok botrányának

A nyomozás egyelőre „felderítési szakban” van még.

Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál

Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál

Az Építési és Közlekedési Minisztériumot vezető Lázár János rendkívüli auditot rendelt el az AKA Zrt.-vel és a Strabaggal szemben.

AI-központon dolgozik a kormány

AI-központon dolgozik a kormány

A mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos beszélt erről.

A kormány is beismerte, hogy lőttek a korábbi béremelési terveknek

A kormány is beismerte, hogy lőttek a korábbi béremelési terveknek

Irreálisnak nevezte a 13 százalékos jövő évi minimálbér-emelésre vonatkozó terveket a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 műsorában.

A százhalombattai tűz után: máris reagálnak az üzemanyagárak

A százhalombattai tűz után: máris reagálnak az üzemanyagárak

Emelkedés a kutakon, mindkét típusnál.

Nőtt a munkanélküliség Magyarországon

Nőtt a munkanélküliség Magyarországon

3 ezerrel, illetve 1 százalékponttal augusztushoz képest – közölte a KSH.

Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

Csak úgy kipattant ma reggel az ágyból a forint

Erősödött a forint reggel a fő devizákkal szemben.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168