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Makró Üzemanyagok

Nyílik az olló a kutakon: szerdától még kellemesebb a piaci ár

mfor.hu

A hét közepén lép életbe az újabb változás az autósok örömére.

Szerdán újabb érdemi fordulat érkezik a magyarországi töltőállomások árszabását tekintve.Újabb részleteket közölt a magyarországio üzemanyagárakról a Holtankoljak.hu. A weboldal szerint szerdától nem változik a benzin nagykereskedelmi ára,

a gázolaj azonban bruttó 6 forinttal olcsóbb lesz.

A mostani korrekcióval a dízel ára egy hét alatt már több mint 30 forinttal mérséklődött nagykereskedelmi szinten.

Kedden, június 23-án az aktuális országos átlagárak még a következők:

Piaci árak:

95-ös benzin: 583 forint/liter
Gázolaj: 602 forint/liter

Védett árak:

95-ös benzin: 595 forint/liter
Gázolaj: 615 forint/liter

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