Nyílt levelet kapott Novák Katalin sógornője

Megélhetési válság jön Magyarországon? - Dávid Ferenc lesz Klasszis Klubunk következő vendége

Szinte hétről hétre egyre többeket érint már most a fokozódó létbizonytalanság: elszálltak az élelmiszerárak, robbantak az energiaárak, miközben csődhullámra figyelmeztetnek. Gazdasági szakemberek szerint akár komoly megélhetési válságra is fel kell készülnünk. Vajon megúszhatjuk-e a kemény hónapokat? Vagy ha nem, akkor lehet-e enyhíteni a válságon? Vajon mindent megtesz az Orbán-kormány? Egyebek mellett ezeket is megtudakoljuk Dávid Ferenctől, közgazdásztól, Dobrev Klára friss árnyékkormányának gazdasági miniszterétől Klasszis Klubunk következő rendezvényén.