Nyitnak az óvodák és bölcsődék, döntöttek a nyári táborokról is

Maruzsa Zoltán bejelentései közül egyelőre csak az óvodákról, bölcsődékről jelent meg rendelet, az iskolai oktatásról nem - viszont a nyári táborokról mégiscsak sikerült döntést hozni, június közepétől ottalvós táborokat is lehet tartani.

Június 2-től engedélyezik az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását, miközben az oktatás a tanév végéig digitális formában folytatódik - erről is beszélt az oktatási államtitkár. Ez azonban egyelőre marad ígéret: a szerda éjjel megjelent közlönyben egyelőre nincs szó az iskolákról az iskolai oktatásról.

Éjszaka a Magyar Közlönyben meg is jelent erről a rendelet : eszerint május 25-től Budapesten kívül, június 2-ától pedig Budapesten működő óvodák és bölcsődék, mini bölcsődék, családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek. Az óvodák és a bölcsődék 2020. augusztus 31-éig legfeljebb két hétre zárhatnak be.

