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Makró EBRD Kármán András Vitézy Dávid

Nyolc éve nem fordult ilyesmi elő az EBRD alelnökével

mfor.hu

Matteo Patronéval, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységéért felelős alelnökével tárgyalt Kármán András pénzügyminiszter és Vitézy Dávid közekedési és beruházási miniszter a két tárcavezető szerdai Facebook bejegyzései szerint. Utoljára 2018-ban fordult ilyesmi elő. 

Kármán András szerdán közösségi oldalán azt közölte, hogy a Pénzügyminisztériumban fogadta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) banki tevékenységekért felelős alelnökét. Megbeszélték, hogyan járulhat hozzá az EBRD a beruházások újraindításához az elmúlt négy év jelentős visszaesése után, különös tekintettel a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások finanszírozására, az innovatív és zöld beruházások ösztönzésére, valamint a versenyképesség erősítésére.

Egyeztettek arról is, hogyan működhet közre a bank a Magyarországnak járó uniós források minél hatékonyabb és eredményesebb felhasználásában – írta Kármán András. A pénzügyminiszter jelezte, a jelenleg felülvizsgálat alatt álló magyar országstratégia prioritásai – a termelékenység javítása, a zöld átállás és a finanszírozási lehetőségek bővítése – összhangban állnak a Tisza-kormány célkitűzéseivel.

2018-ban még Varga Mihály, akkor még nemzetgazdasági miniszterként tárgyalt az EBRD alelnökével
2018-ban még Varga Mihály, akkor még nemzetgazdasági miniszterként tárgyalt az EBRD alelnökével
Fotó: africa-bi.com

A Tisza-kormány elkötelezett a beruházások ösztönzése, a kiszámítható gazdaságpolitika és a nemzetközi pénzügyi intézményekkel való konstruktív együttműködés mellett. Szerinte a fenntartható növekedéshez nemcsak uniós forrásokra, hanem erős intézményi partnerségekre is szükség van.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzése szerint az alelnökkel arról egyeztetett, hogy az EBRD milyen konstrukciók mellett tudja finanszírozni a közlekedési és lakhatási beruházások elindítását Magyarországon. A tárcavezető szerint hatalmas siker a 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás hazahozatala. Minden nap azért dolgoznak, hogy minél több forrást szerezzenek ahhoz, hogy Magyarország az évek óta tartó megrekedtség után végre újra fejlődésnek induljon – tette hozzá Vitézy Dávid.

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