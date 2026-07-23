Nyolc éve nem volt ilyen bizakodó a magyar társadalom

A GKI üzleti bizalmi indexe júliusban három ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest. Ezzel a mutató 38 havi csúcsára jutott fel. Az ipari bizalmi index nyolc ponttal nőtt havi összevetésben, a kereskedelmi lényegében nem változott. Viszont az építőipari index 2 ponttal, a szolgáltatói 4 ponttal mérséklődött.

A GKI konjunktúraindex alakulása 2022 óta

Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 hetedik hónapjában enyhén csökkent júniushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 8 százaléka készül a létszám bővítésére, 10 százaléka pedig annak csökkentésére. Júniusban ez a két arány egyaránt 10-10 százalék volt. Az ipar kivételével a létszám csökkentésére törekvők vannak némi többségben a bővítést tervezőkkel szemben.

A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése júliusban gyakorlatilag nem változott az előző hónaphoz képest. Az ipari válaszadók összességében kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint júniusban, míg az építőipari cégek e téren romlásról számoltak be.

A GKI foglalkoztatási és árindikátora

Fotó: GKI Gazdaságkutató Zrt.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, május és június után júliusban is mérséklődött, s ezzel csaknem kétéves mélypontra csökkent. A következő három hónapban a cégek 16 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 8 százalékuk készül – szemben a júniusi 21 és 7 százalékkal.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke csaknem 2 ponttal nőtt. A bizalmi mutató immár nyolcadik egymást követő hónapja javul, ami tartósan kedvező hangulatváltozásra utal. E mutató az év hetedik hónapjában nyolcéves csúcsára ért fel.

Az elmúlt 12 hónap pénzügyi helyzetének megítélése 4 ponttal, az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése 1 ponttal, a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlásának lehetőségét mérő részindex 4 ponttal emelkedett havi alapon, míg a következő 12 havi pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozás gyakorlatilag nem változott.