Nyomozás indult a lélegeztetőgép-biznisz miatt

Az országgyűlési képviselő egy állampolgár kérdését tolmácsolta levelében a belügyminiszter felé, amiben ezt írta: „Olyan mennyiségben érkeztek a gépek, hogy egyidőben 15825 gép állt használaton kívül a raktárakban. Ám a kormány itt még mindig úgy érezte, hogy nincs elég lélegeztetőgép az országban, így további 1000 darabot rendelt. A lélegeztetőgép vásárlásokról kiderült, hogy jóval piaci ár felett sikerült megvásárolnia, drágábban, mint a környező országok kormányainak”.

Hozzátette: „hasonló túlárazott lélegeztetőgép vásárlás miatt a Bosznia-hercegovinai Föderáció miniszterelnökét 4 év letöltendő börtönbüntetéssel sújtottak. Tehát indult-e, s ha igen, milyen eredménnyel zárult a nyomozás?”

A bevásárolt lélegeztetőgépeket soha nem kötötték be, hanem porosodnak a raktárokban. Fotó: Depositphotos

Pintér Sándor helyett ismét Rétvári Bence államtitkár válaszolt, s a következőkről információkat adta:

Mindezidáig három alkalommal fordultak a rendőrséghez a túl drágán vásárolt lélegeztetőgépek miatt, s mindhárom esetben országgyűlési képviselő. Ám mindhárom nyomozást hamar lezárták.

Először 2020. július 12-én a legfőbb ügyésznek nyújtott be kérdést egy politikus, melyet az ügyészség feljelentésként értelmezett, ezért tovább küldte a nyomozó hatóságoknak az ügyet. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 2020. július 30-án iktatta az ügyet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Ám mivel a bűncselekmény gyanúja hiányzott, 2020. augusztus 3-án elutasította.

2020. szeptember 7-én szintén egy képviselő tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen ismeretlen tettes ellen a fentihez hasonló bűncselekmény miatt, amit szintén a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának továbbítottak. A nyomozó hatóság 2020. szeptember 18-án elrendelte a feljelentés kiegészítését, és ennek során megállapította, hogy az állítások megegyeznek a korábban már elbírált feljelentéssel, s hogy a feljelentő részéről közölt információk sem támasztották alá bűncselekmény elkövetését. Így ezt is elutasították.

De, mint tudjuk, három a magyar igazság: 2020. december 24-én, karácsony napján (!) szintén a legfőbb ügyészhez fordult egy képviselő, aki továbbította a feljelentést a Budapesti Rendőrfőkapitányságnak. Az ORFK Bűnügyi Igazgatósága 2021. január 18-án átpasszolta az ügyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának, így megint visszakerült az egész téma a startmezőre. Nem meglepő módon ezek után azt állapították meg, hogy a feljelentés tárgya megegyezik a korábbi kettővel, ezért még elutasító határozatot sem hoztak, csak a feljelentő képviselőt tájékoztatták erről.

„A lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatban további feljelentés a rendőrség nyomozó hatóságaihoz nem érkezett és nem indult nyomozás ezzel összefüggésben” – jelentette ki Rétvári.

Arról nem ejt szót az államtitkár, hogy most már elég nehéz is lenne bármilyen nyomozást lefolytatni, hiszen 2021 novemberében megsemmisítette a külügyminisztérium a másfél évvel korábban kötött gyanús, túlárazott malajziai lélegztetőgép-beszerzés iratainak egy részét, így a gyanússá vált beszállító, a GR Technologies nevű cég átláthatóságát igazoló papírokat is. S még ez is csak a Trancparency International közérdekű adatigénylésére derült ki.