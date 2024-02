Van egy nagyon jó hírünk a nyugdíjasoknak, kérdés, ők is így érzik-e

Januárhoz képest 1,4 százalékkal, míg 2023 februárjához viszonyítva jelentősen, 10,3 százalékkal lettek alacsonyabbak az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérésben szerelő termékek árai a hónap elején végzett felmérésünk alapján. Forintosítva ez azt jelenti, hogy nyugdíjas honfitársainknak a legjellemzőbben fogyasztott termékekért 384 forinttal kellett kevesebbet fizetni, mint egy hónapja, és 3175 forinttal kevesebbet, mint egy éve.

Az eredmény nem meglepő. Lapunk felmérése szerint az Mfor Nyugdíjas Árkosarának értéke épp egy éve, 2023 februárjában volt a csúcson, akkor a termékekért három nagy hipermarketláncnál átlagosan 30 847 forintot kértek el, míg most „csak” 27 672 forintot.

Nyugdíjas Árkosarunk értéke tehát immár fél éve gyakorlatilag ugyanabban 27-28 ezer forint közötti sávban mozog, hónapról hónapra továbbra is legfeljebb 1,5-2 százalékot mozdul el valamelyik irányba.

Két hónapja, december elején azt írtuk, „arra számítunk, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke a következő két hónapban negatív marad, sőt akár a 10 százalékos csökkenést is megközelítheti”. A múlt hónapban pedig azt jósoltuk, „az éves csökkenésnek mind a forintban számított összege, mind a százalékos mértéke a mostanihoz hasonló lesz februárban”. Látható, decemberi, több bizonytalanságot tartalmazó jóslatunk bevált, ám úgy tűnik, a januári adatok az átalunk vártnál is kedvezőbben alakultak, hiszen az árcsökkenés forintban és százalékban is az általunk prognosztizáltnál nagyobb lett – amit persze nem bánunk sem mi, sem idős honfitársaink. Sőt, ez alapján

nem lennénk meglepve, ha a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel a nyugdíjas inflációs mutató újabb jelentős csökkenéséről adna ki tájékoztatót.

A KSH decemberi és 2023-as egész éves inflációs adatait itt elemeztük:

Kapcsolódó cikk Nagyot estek év végére az élelmiszerárak, de így is bosszantó a drágulás A kedvező inflációs adat kapcsán az örömünk nem lehet felhőtlen, mert a számítás kapcsán komoly kérdések merülnek fel.

A következő hónapokra azt várjuk, az előző évi magas bázis hatása folyamatosan csökkenni fog, így az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke a mostani mínusz 10,3 százalékról fokozatosan a nulla felé fog elmozdulni, a semleges értéket tavasz végére, nyár elejére várjuk. Az árak megfékezése is stabilnak mondható, így szerintünk – hacsak nem történik valami kiugróan rendkívüli esemény a gazdaságban – az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke is stabilizálódhat még hónapokra, majd egy egészséges, enyhe emelkedésnek indulhat.

A teljes fogyasztói kosárra vonatkozó Privátbankár Árkosár-felmérést az ugyancsak a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár oldalán ide kattintva olvashatják. >>

Módszertan



A szintén a Klasszis Média által kiadott laptársunk, a Privátbankár immár 16 éve elvégzett Árkosár felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.



A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért. Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Aki most ment nyugdíjba, annak jó, de aki évekkel ezelőtt…

Elemzésünkben – mivel az árkosárfelmérést minden hónap elején készítjük el, míg a nyugdíjak kifizetésére csak a hónap 12. napja körül kerül sor – most már figyelembe vettük az idei év eleji 6 százalékos nyugdíjemelést is. Így szokásunkhoz híven többéves visszatekintést is nyújtunk.

2020. február eleje óta az alábbi nyugdíjemelések léptek életbe: 2020. november: 1,2 százalék nyugdíj-kiegészítés;

2021 január: 3 százalék nyugdíjemelés;

2021. február: a 13. havi nyugdíjból egyheti visszaépítése, ami éves szinten 2,08 százaléknak felel meg;

2021. november: 1,2 százalék nyugdíj-kiegészítés;

2022. január: 5 százalék nyugdíjemelés;

2022. február: a 13. havi nyugdíjból háromheti visszaépítése, ami éves szinten 6,25 százaléknak felel meg;

2022. július: 3,9 százalék nyugdíj-kiegészítés;

2022. november: 4,5 százalék nyugdíj-kiegészítés;

2023. január: 15 százalék nyugdíjemelés;

2023. november: 3,1 százalék nyugdíj-kiegészítés;

2024. január: 6 százalék nyugdíjemelés.

Mint említettük, egy éve a termékekért még gigantikus összeget, 30 847 forintot kellett kifizetniük a nyugdíjasoknak, mára ez az összeg 10,3 százalékkal csökkent. Eközben a tavaly január közepén érkezett nyugdíjhoz képest idén 9,3 százalékkal kaptak többet idős honfitársaink. A különbség a mínusz 10,3 és a plusz 9,3 között csaknem 20 százalék, azaz nem csodálkoznánk, ha tavaly februárhoz képest javult volna az idősek közérzete.

Kétéves visszatekintésben már nem ilyen szívderítő a helyzet, ám még mindig pozitív. 2022 februárjának elején az árkosárban levő termékekért összesen 21 514 forintot kellett fizetni, vagyis azóta az árak 28,6 százalékkal emelkedtek. Ezzel párhuzamosan azóta – nagyrészt a tizenharmadik havi juttatás teljes visszaépítésével – a nyugdíjkifizetések 45,0 százalékkal nőttek, sőt ennek figyelembe vétele nélkül is 36,5 százalék volt az emelkedés. Tehát két évet figyelembe véve is még 16,4 százalékos reálnyugdíj-emelkedést figyelhetünk meg, feltéve, hogy csak az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérését vesszük alapul.

Aki csak az elmúlt két évre tekint vissza, az rózsaszínben láthatja a világot. Fotó: Depositphotos

A szög akkor bújik ki a zsákból, ha három évre tekintünk vissza. A kosár értéke 2021 februárjának elején 18 577 forint volt, azaz az áremelkedés mértéke azóta 49,0 százalékra rúgott. A nyugdíjak eközben ez alatt a három év alatt 57,3 százalékkal emelkedtek, vagyis érdemi javulásról beszélünk. A tizenharmadik havi juttatás figyelembe vétele nélkül azonban az ellátások emelkedése három év alatt csak 45,0 százalék volt ami kereken 4 százalékkal alacsonyabb mint az árkosarunkban szereplő termékek árának emelkedése.

Még hosszabb távra, négy évre visszatekintve valóban siralmas a helyzet. 2020 februárjának elején az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke 16 843 forintot tett ki, tehát négy év alatt a termékek 64,3 százalékkal drágultak. Eközben a nyugdíjakat mindösszesen 63,9 százalékkal, a tizenharmadik havi juttatás figyelmen kívül hagyásával 51,1 százalékkal emelték.

Így továbbra is azt kell mondani, hosszú távon a tizenharmadik havi juttatás visszaépítése nem kegy volt a kormányzat részéről, hanem a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen lépés.

A pozitív és negatív rekorderek

A hónapban a narancslé nagyon megdrágult, az általunk vizsgált három nagy hipermarketláncnál 54,1 százalékkal kellett többet fizetni érte, mint az év elején. Az alma ára az elmúlt hónapban negyedével, egész pontosan 24,6 százalékkal drágult, míg a tésztáért 10,3 százalékkal kellett mélyebben a zsebbe nyúlniuk idős honfitársainknak. Jelentősen csökkent a tojás ára, ezért a termékért 29,3 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, mint januárban. A sajt ára 19 százalékkal, míg a joghurté 10,3 százalékkal esett egy hónap alatt.

Éves összevetésben – nem meglepő módon – jóval több a jelentős árcsökkenés. Tíz százaléknál nagyobb ütemű áremelkedést csak a cukor (64,3 százalék), a narancslé (43,7 százalék), az alma (36,9 százalék) és az ásványvíz (16,1 százalék) esetében mértünk. Eközben egy év alatt tíz százaléknál nagyobb mértékben estek a következő termékek árai: