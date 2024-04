Nyugdíjügy: Matolcsy Györgyék után Varga Mihály is közölte a lesújtó hírt

Varga Mihály pénzügyminiszter a csütörtöki Kormányinfón gyakorlatilag elismerte:

a kabinet idén sem fog nyugdíjprémiumot fizetni.

Mint arról a csütörtöki nap során beszámoltunk, a sajtóeseményen, melyen jelen volt a tárcavezető is, azt közölték, a költségvetést csak az amerikai elnökválasztást követően nyújtják be, emellett jelentősen módosítják az idei makroszámokat, és a fiskális politikába is belenyúlnak. Egy 675 milliárd forintos megszorító csomag révén elhalasztanak beruházásokat, hogy teljesíteni tudják az idei évre tervezett (már megnövelt) 4,5 százalékos hiánycélt, illetve a gazdasági növekedés ütemére vonatkozó előrejelzést is csökkentik,

a tárcavezető szerint idén 2,5 százalékkal fog növekedni a GDP.

A Kormányinfón maga a pénzügyminiszter ismerte el, nem tudják teljesíteni a nyugdíjprémium fizetéséhez szükséges feltételt

Ez utóbbi érték apropóján kérdeztük meg Varga Mihálytól, hogy ez egyben azt is jelenti-e, hogy 2024-ben nem fizetnek nyugdíjprémiumot. A pénzügyi tárca vezetője azt mondta, „erre világos és egyértelmű szabályok vannak”. A nyugdíjtörvény 2010. január 1-jétől hatályos rendelkezése mondja ki, hogy „ha a bruttó hazai termék változatlan áron számított növekedésének a tárgyévben várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, és az államháztartás – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott – tárgyévi egyenlegcélja várhatóan teljesül, a tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni”.

A pénzügyér megjegyezte, nyugdíjprémiumot eddig csak az Orbán-kormány fizetett, és bár – mint fent már utaltunk rá – a rendelkezést még a Bajnai-kormány iktatta törvénybe, nekik a 2010. tavaszi kormányváltás miatt nem is volt lehetőségük ilyen juttatás kifizetésére.

Azt azonban a tárcavezető is kerek perec közölte, hogy „amennyiben 2,5 százalék lesz a gazdaság növekedése, ez nyilvánvalóan alatta van a 3,5 százaléknak”.

A kép csalóka, nincs ok mosolyra

A kijelentés egyébként nem számít meglepetésnek, az újdonság az, hogy

ez immár a leginkább illetékes kormánytag szájából hangzott el.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank már sorozatban harmadik negyedéve csökkenti a 2024-es gazdasági teljesítményre vonatkozó előrejelzését, a legfrissebb, márciusi prognózisuk szerint az idei GDP 2-3 százalék között fog emelkedni.

A monetáris vezetéshez hasonló utat járt be a fiskális politikáért felelős tárca előrejelzése is. Korábbi cikkünkben felidéztük: Varga Mihály a 2024-es költségvetés vitájának miniszteri expozéjában még a reálbér-emelkedésből fakadó fogyasztásbővülés, valamint a feldolgozóipari, illetve a szolgáltatásexport eredőjeként úgy vélte, „mindezekre alapozva mondja azt a kormány, hogy 2024-ben 4 százalékos gazdasági bővüléssel lehet számolni”.

Januárban azonban már a pénzügyminiszter is csak 3,6 százalékra jósolta a 2024-es növekedés ütemét, és ahogy akkor A hét videója sorozatunkban kifejtettük, ez a növekedési mérték kereken kettőezer forint nyugdíjprémiumot jelentett volna fejenként.

Idős honfitársaink pislákoló reményeit a csütörtöki Kormányinfón viszont maga a miniszter fojtotta el. A nyugdíjprémiumra végleg keresztet vethetnek, és Varga Mihály arra a kérdésre, hogy mi lesz a büdzsében erre elkülönített 20,5 milliárd forinttal, ezt válaszolta:

„Ne aggódjon ezért a pénzért, van ennek a pénznek helye!”

