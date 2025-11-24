Nyugdíjak, segélyek – Magyarország az uniós vert mezőnyben

Az Eurostat friss adatai szerint 2024-ben a tagállamok átlagosan a GDP-jük 27,3 százalékát fordították szociális ellátásokra – ami 0,6 százalékpontos növekedés az előző évhez képest. Ezzel szemben a magyar állam a GDP mindössze 16,6 százalékát költötte ezen célokra – írja a Népszava.

Ez a régióban a legalacsonyabb összeg, és az egész unióban is a harmadik legkisebb ráfordítás, csak Málta, illetve Írország költött e célokra kevesebbet 13,4, illetve 12,4 százalékkal.

A szociális kiadások közé beszámítják az öregségi, egészségügyi, családi, rokkantsági, munkanélküliségi és lakhatási ellátásokat, illetve a klasszikus szegénység elleni vagy más társadalmi kirekesztést megakadályozni hivatott támogatásokat.

A posztszoclialista országok közül Románia (17,3), Bulgária (19,9), Szlovákia (21,2), Csehország (20,4), Lengyelország pedig a GDP 24 százalékát költötte szociális célokra 2024-ben.

Az átllag felett a legtöbbet költik a szociális kiadásokra Finnországban (32,5 százalék), Franciaországban (31,9 százalék) és Ausztriában (31,8 százalék).