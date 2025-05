Így hatott az árrésstop a nyugdíjasok bevásárlására

A miniszterelnök februárban jelentette be, az ősztől a nyugdíjasok visszakapják a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek áfáját, ez lapunk akkori számításai szerint alig kétezer forintot jelenthet.

Ezzel szemben tíz olyan élelmiszer is van a nyugdíjasok árkosarában, melynek ára nagyot nőtt tavaly májushoz képest.

Valóban alacsony volt az árak ingadozása az elmúlt hónaphoz képest, ezt személyesen is megtapasztaltuk a hipermarketláncok polcainak árcéduláit látva. Jelentős, 13,4 százalékos áresést láttunk a narancslé esetében, míg a joghurt , a burgonya és az alma ára nőtt 10 százalékot meghaladó mértékben rendre 29,6, 27,5, illetve 19,3 százalékkal.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

Egy hónapja azt írtuk , a beszerzési árak emelkedése miatt az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index májusban akár a 8-9 százalékos értéket is felveheti, amit egy csökkenő tendencia követhet. Tavaly a májusi áresés után júniusra ismét a korábbi értékre kúszott vissza az Mfor Nyugdíjas Árkosár-érték. Ezért most arra számítunk, az élelmiszerek körében továbbra sem lesz jelentős áremelkedés, így az index értéke 5-6 százalék körüli értékre fog csökkenni.

Még kitart az árrésstop hatása a hazai hipermarketláncokban, és ez meglátszik a nyugdíjasok pénztári blokkján is. Az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke 2025 májusában 29 198 forint volt, ami mindössze 312 forinttal, 1,1 százalékkal magasabb, mint az intézkedés bevezetése után tapasztalt áprilisi érték.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!