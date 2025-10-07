Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Kellemes meglepetés érheti a nyugdíjasokat

Dobos Zoltán

Kellemes meglepetésként értékelhetik az idősek, hogy október elejére havi szinten alig változott az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke. Emiatt elviselhető mértékűre csökkent az egy évre visszatekintő Mfor Nyugdíjas Árkosár-index is.

Egy hónap alatt meglepően alacsony, mindössze 156 forintos áremelkedést mértünk a hazai hipermarketláncokban az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek körében, ami szeptember elejéhez képest 0,5 százalékos drágulást jelent. Így az Mfor Nyugdíjas Árkosár értéke október elején 30 088 forint volt.

A vártnál alacsonyabb áremelkedés azt is jelenti, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke 2,5 százalékra csökkent. Forintban kifejezve: az idősek árkosarában szereplő élelmiszerek egy év alatt összességében 724 forinttal lettek drágábbak.

Szeptemberi felmérésünk után azt vártuk, hogy az év tizedik hónapjára „az árkosár értéke pár száz forinttal ismét meghaladja a 30 ezer forintot, az index pedig 3,5-4 százalék közé mérséklődik majd”. Prognózisunknál jobban alakultak az árak. Így bár a 30 ezer forintos lélektani határt várakozásainknak megfelelően átlépte az árkosárérték, örömhír, hogy az index elviselhető mértékűre mérséklődött. A jövő hónapra azt jósoljuk, a mostaninál valamivel jelentősebb havi áremelkedés mellett az index 4-5 százalék között alakulhat.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk Privátbankár Árkosár-felmérése a teljes árkosárra vonatkoztatva ide kattintva olvasható. >>> 

Módszertan

 

Az ugyancsak a Klasszis Média által megjelentetett laptársunk, a Privátbankár már több mint 18 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.

 

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

 

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.

 

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Drágulások és olcsóbbá válások

Havi szinten már-már megszokott módon elég kis számú jelentős, 10 százalékot elérő árváltozást tapasztaltunk. Legnagyobb mértékben, 26,5 százalékkal drágult a banán, 13,5 százalékkal a tojás, 10,9 százalékkal pedig a tejfől. Ezzel párhuzamosan egy hónap alatt 16,4 százalékkal vált olcsóbbá az alma.

Ha az éves árváltozásokat tekintjük, sokkal vegyesebb a kép. A drágulásokat a narancslé vezeti, melyért a tavalyinál 54,4 százalékkal kell többet fizetni. A havi alapon jóval kevesebbe kerülő almának volt honnan olcsóbbá válnia, ugyanis október elején 50,4 százalékkal volt drágább, mint egy éve. A tojásért 24, a csirkemellért 23,8 százalékkal kell többet fizetni, mint 2024 októberében. A száraztészta ára egy év alatt 11,4 százalékkal ment feljebb.

Az egy év alatt olcsóbbá vált élelmiszerek sorát a tejföl vezeti, melynek ára 38,9 százalékkal csökkent. Szorosan a nyomában van a párizsi, ez 34,5 százalékkal kerül kevesebbe, mint egy éve. A liszt ára 22,1, a trappista sajté 18,9, a margariné 16,6 százalékkal mérséklődött, míg a tej 13,3 százalékkal lett olcsóbb.

Mennyit ér a nyugdíjemelés?

Az elmúlt 12 hónapban a nyugdíjakat a januári, 3,2 százalékos nyugdíjemeléssel növelték. Ezzel párhuzamosan – ahogy arról cikkünk elején beszámoltunk – az árkosár termékei 2,5 százalékkal drágultak.

Két év alatt az időskori ellátások 12,8 százalékkal emelkedtek, miközben a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára 8,9 százalékkal nőtt.

Ha hároméves időtávot nézünk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a nyugdíjak 35,5 százalékkal lettek magasabbak. Az árkosárérték ugyanezen időtávon 8,5 százalékkal emelkedett.

Az elmúlt négy évben az ellátások összege 59 százalékkal nőtt, de ha nem vesszük figyelembe a 13. havi nyugdíjat, akkor ez az érték 49,6 százalék. Eközben a kosárban levő termékekért az időseknek 50,6 százalékkal kell mélyebben a pénztárcájukba nyúlniuk.

Ötéves időintervallumon a nyugdíjemelés mértéke 69,2 százalék, 13. havi juttatás nélkül 56 százalék volt, míg az idősek által vásárolt élelmiszerekért 74,4 százalékkal kell többet a pénztáraknál hagyni.

Az Mfor Nyugdíjas Árkosár korábbi cikkei ide kattintva olvashatók. >>>


