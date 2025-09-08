Épp elég a 30 ezer forintnyi utalvány egy nyugdíjas nagybevásárlására

Szeptember elejére visszazökkent minden a magszokott kerékvágásba, és egy hónap alatt 595 forintos, kereken 2 százalékos emelkedést mértünk az Mfor Nyugdíjas Árkosár értékében. Ez azt jelenti, hogy az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ekkor 29 932 forintba kerültek a három nagy hazai hipermarketlánc pénztárainál.

A múlt havi árcsökkenést követő „visszapattanás” azzal is járt, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-index értéke ismét megemelkedett, a 29 932 forintos árkosárérték 6,9 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőttit.

Mint arra augusztusi felmérésünkben is utaltunk, minden évben nyár végén vagy ősz elején történik egy, az augusztusihoz hasonló áresés. A tavalyi és a tavalyelőtti évben ez szeptemberre tolódott, ez az alacsonyabb bázis okozza a mostani, meglehetősen magasnak nevezhető indexértéket. Augusztusban azt az előrejelzést adtuk, hogy „szeptemberben valamivel 30 ezer forint alatti árkosárérték és 6,5-7 százalék körüli index várható”, és ez a várakozásunk be is igazolódott. Októberre arra számítunk, hogy az árkosár értéke pár száz forinttal ismét meghaladja a 30 ezer forintot, az index pedig 3,5-4 százalék közé mérséklődik majd.

Módszertan

Az ugyancsak a Klasszis Média által megjelentetett laptársunk, a Privátbankár már több mint 18 éve elvégzett Árkosár-felmérésére támaszkodva állítottuk össze az Mfor Nyugdíjas Árkosarát, mely azt hivatott bemutatni, hogy mennyibe kerül egy nyugdíjas havi bevásárlása. Egy aktív, valamint egy nyugdíjaskorú fogyasztói kosara ugyanis eltér egymástól, bizonyos termékeket nagyobb, míg másokat egyáltalán nem, vagy kisebb mennyiségben vásárolnak idős honfitársaink.

A termékek meghatározásához a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) életszínvonal statisztikáját hívtuk segítségül, mely egyik táblája mennyiségek szerint tartalmazza, hogy miből mennyit vásárol egy nyugdíjas háztartás egy évben, ezt pedig elosztottuk a hónapok számával. Ez alapján állítottuk össze a 21 termékből álló nyugdíjas kosarunkat, melyben a legnagyobb mennyiségben vásárolt alapvető élelmiszerek szerepelnek. Ehhez súlyozva társítottuk a három nagy hipermarket árait laptársunk adatbázisából. Így nemcsak arra kapunk választ, hogy idős honfitársaink melyik hipermarketben mennyiért tudják beszerezni az élelmiszereket, de ennek átlagát véve az is kiderül, mennyit kell fizetniük egy havi nagybevásárlásért.

Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy az Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés csak a hipermarketláncokban megvásárolható élelmiszertermékek árát vizsgálja, azaz nem alkalmas általánosságban a nyugdíjak reálértékének megállapítására.

Nyugdíjas Árkosarunkat egészen 2020 januárjáig visszamenőlegesen is kiszámoltuk, ez lehetőséget ad arra, hogy egy, a mindennapokban érzékelhető árindexet számoljunk.

Nagy az éves szórás

Havi szinten nem történtek jelentős átárazások, két terméknél mértünk 10 százalékot meghaladó csökkentést, illetve három terméknél ezt a szintet elérő drágulást.

A burgonyáért 26,3, míg a banánért 21,3 százalékkal kevesebbet kérnek a kasszáknál, ellenben 23,9 százalékkal drágult a kenyér, 10-10 százalékkal pedig a tej és a trappista sajt.

Éves alapon nézve jóval szélesebb a spektrum, a huszonegy termékből álló árkosarunkban csupán hat áru ármozgása alacsonyabb 10 százaléknál. Tíz termék ennél nagyobb mértékben drágult, míg öt ennél nagyobb mértékben vált olcsóbbá.

Jelentősen megdrágult termékek:

alma: 60,6 százalék,

narancslé: 50,7 százalék,

tojás: 30 százalék,

sajt: 24,9 százalék,

száraztészta: 20,4 százalék,

csirkemell: 18,9 százalék,

kenyér: 15,2 százalék,

tej: 15,1 százalék,

ásványvíz: 14 százalék,

banán: 13,5 százalék.

Legalább 10 százalékkal olcsóbbá vált áruk:

tejföl: 38,8 százalék,

párizsi: 34,7 százalék,

krumpli: 33,3 százalék,

margarin: 30,3 százalék,

liszt: 23 százalék.

Hosszú távon rosszul jártak az idősek

Az idősek az év elején mindössze az akkor tervezett 3,2 százalékos inflációnak megfelelő nyugdíjemelésben részesültek, ezzel szemben – mint bemutattuk – egy év alatt az árkosárban szereplő termékek 6,9 százalékkal drágultak.

Kétéves időtávot vizsgálva az ellátások összege 12,8 százalékkal nőtt, míg az árkosárban levő élelmiszerek ára 10,4 százalékkal emelkedett.

Ha három évre tekintünk vissza, akkor azt látjuk, hogy a nyugdíjak 35,5 százalékkal lettek magasabbak, az árkosárérték pedig 12,6 százalékkal nőtt.

Négyéves intervallumot vizsgálva a nyugdíjak összege 59 százalékkal nőtt, ám ha a 13. havi juttatást figyelmen kívül hagyjuk, akkor a növekedés csak 49,6 százalék. Az árkosarunkban szereplő áruk értéke ez idő alatt 53,8 százalékkal lett magasabb.

Öt év alatt az időskori ellátások 69,2 százalékkal, 13. havi nyugdíj nélkül pedig 56 százalékkal emelkedtek. Eközben a hipermarketláncokban az árkosár termékeit 70,4 százalékkal többért lehet beszerezni.

